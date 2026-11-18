PONTIANAK POST – Tim basket putra dan putri Kota Pontianak nomor 5x5 berhasil melangkah ke partai final setelah melewati pertandingan sengit pada babak semifinal. Kedua tim tampil meyakinkan dan berhasil mengalahkan lawan masing-masing.

Tim putri Kota Pontianak lebih dahulu memastikan tiket final setelah menghadapi tim Singkawang. Dalam pertandingan tersebut, Pontianak tampil dominan dan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 102-18 atas Singkawang.

Advertisement Keberhasilan tim putri kemudian disusul tim putra Kota Pontianak. Menghadapi tim Sanggau dalam pertandingan yang berlangsung ketat, para pemain Pontianak mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi.

Tim putra Pontianak menang dengan skor 66-46 atas Sanggau.

Advertisement Dengan hasil tersebut, tim putra dan putri Kota Pontianak sama-sama berhak tampil di partai final yang dijadwalkan berlangsung hari ini di GOR Terpadu.

Siapkan Kekuatan Terbaik di Partai Final

Manager Tim Basket Kota Pontianak, Rendi Ardian, menyampaikan keberhasilan kedua tim melaju ke final merupakan hasil kerja keras para pemain dan tim pelatih selama menjalani pertandingan.

"Perjuangan belum selesai karena masih ada satu pertandingan penting yang harus dihadapi untuk meraih hasil terbaik," imbuhnya.

Tim putra Kota Pontianak ditangani pelatih Hendra Thio dengan asisten pelatih Felix R. Sementara posisi manajer tim dipegang Rendi Ardian.

Adapun tim putri dipimpin Manager Tim Yenny Ade, dengan Eka Bagus sebagai pelatih dan Silvi Okta sebagai asisten pelatih.