PONTIANAK POST – Tim bola basket Kota Pontianak sukses memenuhi target dengan menyapu bersih empat medali emas pada cabang olahraga bola basket Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026, Rabu (18/11).

Empat medali emas tersebut diraih dari seluruh kategori yang dipertandingkan, yakni 3x3 putra, 3x3 putri, 5x5 putra, dan 5x5 putri. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan dominasi Pontianak dalam persaingan bola basket tingkat provinsi.

Advertisement Pada kategori 3x3 putri, Pontianak mengalahkan Kabupaten Sintang dengan skor 17-11. Kemenangan tersebut dimotori Sheril yang menjadi salah satu pemain penting dalam pertandingan.

Sementara itu, tim 3x3 putra Pontianak juga tampil meyakinkan dengan menundukkan Kabupaten Kubu Raya 20-11. Piere atau yang akrab disapa Ujang menjadi motor permainan tim dalam mengamankan kemenangan.

Advertisement Tim Putra Tampil Agresif

Dominasi Pontianak berlanjut pada kategori 5x5. Tim putri berhasil mengalahkan Kabupaten Mempawah dengan skor telak 67-32.

Clareta dan Vanessa menjadi penggerak permainan tim putri dalam pertandingan tersebut. Menariknya, skuad Pontianak juga diperkuat dua pemain yang masih duduk di bangku SMP, yakni Bebby J dan Nicole.

Tim Putra dan Putri Basket dari Pontianak berfoto bersama para pendukung dan pengurus Perbasi Kota usai memenangkan pertandingan. (IST)





Pada kategori 5x5 putra, Pontianak menutup perjuangan dengan kemenangan meyakinkan 90-41 atas Kabupaten Sintang.

Tim putra tampil agresif sejak kuarter pertama hingga kuarter keempat. Tarigas, Evan, dan Nathan menjadi motor permainan yang membawa Pontianak mengamankan kemenangan sekaligus memastikan raihan emas keempat.

Kekompakan Klub Jadi Kunci

Ketua Umum Perbasi Kota Pontianak, Ari Eka Prasetya Hardhana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan tim bola basket Pontianak.