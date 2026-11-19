PONTIANAK POST - Empat tim memastikan tiket semifinal cabang olahraga futsal putra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV 2026. Keempat tim tersebut yakni Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sintang setelah menuntaskan pertandingan perempat final di GOR Pangsuma, Rabu (18/11).

Kota Pontianak melaju ke semifinal setelah mengalahkan Kabupaten Mempawah dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Pontianak dicetak Abyan dan Althaf, sementara Mempawah hanya mampu membalas melalui Saleh.

Hasil meyakinkan diraih Kabupaten Bengkayang yang menundukkan Kabupaten Sanggau dengan skor 3-0. Nicholas membuka keunggulan pada babak pertama, sebelum Marcho dan Andhika menambah dua gol pada babak kedua.

Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya harus melewati drama adu penalti untuk menyingkirkan Kabupaten Ketapang. Setelah bermain imbang tanpa gol selama waktu normal, Kubu Raya akhirnya menang dengan skor 9-8 dalam adu penalti.

Tiket semifinal terakhir diamankan Kabupaten Sintang setelah mengalahkan Kabupaten Melawi dengan skor 3-0. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Sintang tampil lebih efektif pada paruh kedua dan memastikan kemenangan.

Advertisement Hasil tersebut mempertemukan Kota Pontianak dengan Kabupaten Bengkayang serta Kabupaten Kubu Raya menghadapi Kabupaten Sintang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11) di GOR Pangsuma.

Di luar persaingan memperebutkan medali, Porprov Kalbar 2026 juga menjadi ajang pemantauan pemain potensial untuk memperkuat tim futsal Kalimantan Barat menghadapi Pra-Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) 2027.

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Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalbar, Fery Adrian Pangkey, mengatakan pihaknya telah menghadirkan talent scouting sekaligus pelatih tim Pra-PON, Coach Naim Hamid, untuk memantau kemampuan para pemain yang berlaga di Porprov.

Menurutnya, kompetisi ini menjadi kesempatan untuk melihat kualitas dan perkembangan atlet futsal dari berbagai kabupaten dan kota. Pemain yang dinilai memiliki potensi akan menjadi perhatian dalam persiapan membentuk skuad Kalbar menuju Pra-PON 2027.

Fery optimistis Kalimantan Barat memiliki modal pemain potensial dengan regenerasi atlet yang terus berjalan.