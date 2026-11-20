PONTIANAK POST - Kontingen atletik Kota Pontianak sukses menyabet gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV Tahun 2026. Prestasi tersebut diraih setelah tim atletik Kota Pontianak mengoleksi 20 medali emas, delapan perak, dan lima perunggu.

Asisten Manajer Kontingen Atletik Kota Pontianak, Ramli, mengatakan capaian tersebut sesuai dengan target dan prediksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ini merupakan buah dari kerja keras para atlet yang menjalani latihan secara intensif sebelum menghadapi Porprov.

“Alhamdulillah, raihan tahun ini sesuai dengan target yang kami prediksi. Ini merupakan hasil jerih payah atlet yang sudah berlatih keras. Kami tentu mengapresiasi perjuangan seluruh atlet,” ujarnya, Jumat (20/11).

Menariknya, sumbangan medali bagi Kota Pontianak tidak hanya datang dari atlet senior. Sejumlah atlet junior yang diturunkan juga mampu menunjukkan kemampuan dan bersaing hingga meraih podium tertinggi.

Salah satunya Aca, atlet berusia sembilan tahun yang tampil gemilang dengan menyumbangkan tiga medali emas. Ketiganya diraih dari nomor lari 800 meter, 1.500 meter, dan 5.000 meter.

Advertisement Kemudian Amira Syauqia, siswi kelas V sekolah dasar, turut menyumbangkan medali emas dari nomor estafet 400 meter putri.

Ramli mengatakan, tim sebenarnya juga memprediksi adanya tambahan medali perunggu dari beberapa atlet junior. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya tercapai. Meski demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu karena Porprov kali ini menjadi pengalaman pertama bagi para atlet muda tersebut.

“Prediksi medali perunggu memang ada yang lepas, tetapi tidak masalah. Ini merupakan Porprov pertama mereka. Pengalaman bertanding seperti ini sangat penting untuk perkembangan atlet ke depan,” jelasnya.

Selain Aca dan Amira, ada pula Keysha, siswi kelas VI sekolah dasar yang belum berhasil menyumbangkan medali bagi Kota Pontianak. Kendati demikian, penampilannya patut diapresiasi karena mampu bersaing dengan atlet-atlet senior dari kabupaten/kota lain saat turun di nomor 1.500 meter.

Menurut Ramli, keikutsertaan atlet junior dalam Porprov menjadi bagian dari upaya menyiapkan regenerasi atlet atletik Kota Pontianak. Potensi yang dimiliki para atlet muda tersebut diharapkan terus berkembang melalui pembinaan dan pengalaman bertanding.