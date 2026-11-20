PONTIANAK POST - Pontianak mencatat sejarah baru dalam dunia olahraga tarung. Untuk pertama kalinya di Indonesia, sabuk World Kickboxing Network (WKN) Mixed Martial Arts (MMA) Pro dan Muay Thai diperebutkan melalui ajang WKN Historic ShowDown yang berlangsung di halaman Ayani Megamall Pontianak, Senin (16/11) malam.

Dua gelar bergengsi tersebut berhasil diraih petarung Indonesia. Rio Tirto keluar sebagai juara pada partai utama (main event) WKN MMA Pro Welter Weight setelah menghadapi Nur Cahyo. Sementara sabuk WKN Muay Thai Pro Welter Weight pada partai tambahan utama (co-main event) berhasil diamankan Hiyar usai berhadapan dengan Ridho.

Penyelenggaraan pertandingan yang dipersembahkan RS Promotion tersebut sempat mengalami penundaan satu hari. Semula, seluruh rangkaian pertarungan dijadwalkan berlangsung Minggu (15/11) malam. Namun karena kondisi cuaca, pelaksanaannya digeser menjadi Senin (16/11) malam.

Selain dua partai perebutan sabuk WKN, ajang ini juga menghadirkan sejumlah pertandingan tinju profesional dan Muay Thai. Dari enam partai yang dipertandingkan, para pemenang di antaranya Rio Tirto, Hiyar, Fariz, Irawan, Shameel, dan Rajizki.

Pada partai tinju profesional kelas feather weight, petarung Malaysia Shameel berhasil mengalahkan Rizal. Kemenangan tersebut diraih melalui knockout (KO). Sementara itu, pada kelas middle weight, Rajizki berhasil mengungguli Aditya.

Advertisement Adapun pertandingan lainnya mempertemukan Fariz melawan Demi dalam kategori Muay Thai Pro Super Middle Weight. Kemudian, Irawan menghadapi Adi pada perebutan sabuk Pangdam XII/Tanjungpura Boxing Pro Feather Weight.

Menariknya, pertandingan ini juga menghadirkan petarung dari Malaysia yang turut merasakan atmosfer kompetisi di Kota Pontianak. Shameel, petarung asal Selangor, Malaysia, mengaku senang bisa kembali bertanding di Indonesia. Kemenangan KO yang diraihnya menjadi pengalaman tersendiri, terlebih setelah mengalahkan lawan yang jauh lebih muda.

Dengan nada bercanda, Shameel menyebut dirinya yang berusia 36 tahun berhasil menjatuhkan petarung berusia 18 tahun. "Alhamdulillah menang. Aku berjaya menang dengan KO. Dia panggil aku orang tua. Ini orang tua 36 tahun sudah KO budak 18 tahun, separuh daripada umur aku," ujarnya.

Shameel juga mengapresiasi penyelenggaraan WKN Historic ShowDown. Menurutnya, panitia, dan seluruh pengelola pertandingan memberikan pelayanan yang baik, termasuk selama penundaan pelaksanaan pertandingan.

Dia menyebut, masyarakat Pontianak juga menyambut kehadirannya dengan hangat. Meski menjadi satu-satunya petarung Malaysia yang bertanding pada kesempatan tersebut, Shameel merasa diperlakukan seperti saudara sendiri, bukan sebagai lawan dari negara berbeda.