PONTIANAK POST – Dua atlet menembak muda asal Kalimantan Barat (Kalbar) menorehkan prestasi membanggakan dalam cabang olahraga (cabor) tembak reaksi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar 2026.

Advertisement Yudhistira Auliya Lutfie, yang akrab disapa Yudhis, berhasil meraih juara kedua. Sementara Arjuna Auliya, atlet tembak reaksi termuda se-Kalbar, sukses mengamankan posisi ketiga.

Keduanya tampil mewakili daerah berbeda. Yudhis memperkuat kontingen Kota Pontianak, sedangkan Arjuna membawa nama Kabupaten Sekadau.

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Advertisement Prestasi tersebut menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga menembak di Kalbar, khususnya dalam melahirkan atlet-atlet muda potensial yang dipersiapkan menghadapi kompetisi di level lebih tinggi.

Yudhis sejatinya berpeluang meraih posisi pertama. Namun, kendala teknis pada senjata yang digunakannya sedikit memengaruhi penampilannya sehingga harus puas berada di posisi kedua.

Meski demikian, capaian tersebut tetap menjadi modal berharga untuk meningkatkan kemampuan dan mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan berikutnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kubu Raya, Tommy Hermansyah, yang merupakan keluarga dekat kedua atlet, menyampaikan apresiasi atas prestasi Yudhis dan Arjuna.

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Menurut Tommy, keberhasilan keduanya menunjukkan potensi besar atlet menembak muda Kalbar yang perlu terus mendapatkan dukungan, pembinaan, serta kesempatan untuk berkembang.

"Prestasi ini tentu membanggakan, baik bagi Kota Pontianak maupun Kabupaten Sekadau. Ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai kejuaraan berikutnya," ujarnya.

Tommy berharap capaian tersebut tidak berhenti pada Porprov XIV Kalbar 2026. Lebih dari itu, prestasi Yudhis dan Arjuna diharapkan menjadi pijakan untuk menghadapi tahapan kualifikasi menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.