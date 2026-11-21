Advertisement PONTIANAK POST - Kota Pontianak berhasil mengukuhkan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 dengan perolehan 425 medali. Kontingen Pontianak mengumpulkan 174 medali emas, 123 perak, dan 128 perunggu untuk menempati posisi teratas klasemen akhir.

"Alhamdulillah, kami sangat bangga, bahagia, dan bersyukur karena atlet-atlet Kota Pontianak berhasil meraih prestasi sesuai dengan harapan kita. Ini merupakan hasil ikhtiar dan kerja keras mereka yang patut mendapatkan apresiasi," kata Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan seusai penutupan Porprov Kalbar di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Sabtu.

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Berdasarkan klasemen akhir yang diperbarui Sabtu, Kabupaten Kubu Raya menempati posisi kedua dengan raihan 121 medali emas. Sementara Kabupaten Ketapang berada di peringkat ketiga dengan koleksi 67 medali emas.

Bahasan menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang para atlet. Capaian itu juga tidak terlepas dari dukungan pelatih serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga.