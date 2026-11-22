PONTIANAK POST - Atlet bola voli indoor putra kontingen Kota Pontianak pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026, Muhammad Afif Aminullah, meninggal dunia pada Jumat (20/11/2026) pukul 08.41 WIB di RSUD Soedarso, Kota Pontianak. Afif yang berposisi sebagai setter tersebut mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada Minggu (15/11).

Kecelakaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Adi Sucipto, dekat Perumahan BTN Teluk Mulus. Setelah kejadian, Afif dilarikan ke RSUD Soedarso dalam kondisi kritis dan mengalami penurunan kesadaran. Selama menjalani perawatan, ia mendapatkan bantuan pernapasan menggunakan ventilator.

Kepergian Afif menjadi duka mendalam bagi keluarga besar PBVSI Kota Pontianak, rekan-rekan satu tim, pelatih, serta ofisial kontingen bola voli indoor. Terlebih, Afif bersama rekan-rekannya di tim voli indoor putra Kota Pontianak baru saja meraih medali emas setelah mengalahkan Kabupaten Mempawah pada Jumat (13/11).

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Ketua PBVSI Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengenang Afif sebagai sosok anak yang ramah, santun, dan memiliki potensi besar di bidang olahraga bola voli. Selain menorehkan prestasi olahraga, Afif yang lahir pada 13 Februari 2009 dan tercatat sebaga siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Pontianak, juga diketahui memiliki cita-cita menjadi anggota kepolisian.

"Afif memberikan kenangan manis sebelum kepergiannya. Cara dia berkomunikasi, berinteraksi, hingga kebiasaannya mencium tangan sebagai tanda hormat. Pastinya kami sangat kehilangan," ujar Bebby.

Advertisement Ia berharap Afif mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama Afif di surga. Amin," katanya.

Suasana duka juga terasa di rumah almarhum. Sejumlah pengurus PBVSI Kota Pontianak hadir untuk mendoakan Afif sekaligus memberikan dukungan kepada kedua orang tuanya. Rumah duka turut dipenuhi rekan-rekan sesama atlet bola voli, teman sekolah, dan guru-guru SMA Negeri 1 Pontianak.

Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Bidang Humas, Rio Pratama, mengenang Afif sebagai siswa yang sopan, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman.Afif juga dikenal aktif mengikuti berbagai pertandingan bola voli sejak duduk di kelas X.

Rio mengatakan, pihak sekolah selalu memberikan dukungan terhadap aktivitas olahraga Afif, termasuk memfasilitasi dispensasi ketika ia harus mengikuti pertandingan.