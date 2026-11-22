PONTIANAK POST – Perenang andalan Kota Singkawang, Khairil Bashir, menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Meski harus berjuang dengan cedera punggung yang kembali kambuh, Khairil berhasil meraih predikat Perenang Terbaik 1 Putra Porprov XIV Kalbar.

Prestasi tersebut menjadi salah satu catatan membanggakan bagi kontingen Singkawang, khususnya cabang olahraga (cabor) renang. Khairil tetap mampu menunjukkan performa kompetitif meski kondisinya tidak sepenuhnya prima selama pertandingan.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Singkawang, Bambang Setiadi, mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi. Terlebih, Khairil sebelumnya memiliki catatan prestasi yang cukup gemilang dan menjadi salah satu andalan Singkawang.

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Bambang menjelaskan, pada Porprov kali ini di Cabor Renang, KONI Singkawang menargetkan 15 medali emas. Namun, target tersebut belum berhasil direalisasikan karena kontingen hanya mampu mengumpulkan tujuh medali emas dari cabor renang.

Salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut adalah cedera punggung yang dialami Khairil. Atlet binaan Cibubur Youth Athlete Training Center (CYATC), Jakarta Timur itu mengalami kambuhnya cedera lama sehingga tidak dapat tampil maksimal.

Advertisement "Pada Porprov kali ini Khairil meraih enam medali emas, empat perak, dan dua perunggu. Kalau dia bisa tampil maksimal, empat medali perak itu berpeluang dikonversi menjadi emas. Namun, karena cedera lamanya kambuh, penampilannya tidak maksimal," ujar Bambang.

Meski demikian, Bambang bersyukur Khairil tetap mampu meraih predikat perenang terbaik putra pada Porprov XIV Kalbar 2026. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi bukti kualitas dan kemampuan atlet Singkawang di tingkat provinsi.

Tak hanya itu, catatan waktu yang dibukukan Khairil juga dinilai membuka peluang untuk melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, limit waktu Khairil telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti babak prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Prapon).

"Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Informasi yang kami terima, limit waktunya sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Prapon. InsyaAllah, dia memiliki peluang besar untuk melangkah menuju PON mendatang," katanya.

Sementara itu, Pelatih Tim Renang Kota Singkawang, Harun Waldiansyah, mengatakan, Khairil mulai merasakan sakit pada bagian punggung sejak hari kedua pertandingan. Meski demikian, atlet tersebut tetap berusaha melanjutkan pertandingan hingga selesai.