PONTIANAK POST - Tim basket Kancil menunjukkan semangat dan kekompakan dalam mengikuti turnamen Borneo Hoopfest 3x3 kategori KU-14 putra. Meski menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat, empat pemain Kancil tetap memperlihatkan permainan suportif dan kerja sama tim sepanjang kompetisi.

Keempat pemain tersebut yakni Dexter Edward Adrian, Tristan Jonathan Lanasi Hutapea, Revan Felix Gouw, dan Sean Yehuda Suryadi. Bagi mereka, Borneo Hoopfest menjadi pengalaman sekaligus turnamen pertama yang diikuti dalam format pertandingan 3x3.

Perwakilan tim Kancil Dexter mengatakan, secara keseluruhan para pemain mampu menunjukkan kekompakan dan saling mendukung satu sama lain. Persaingan dalam turnamen ini juga cukup ketat karena mereka harus berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas permainan kuat.

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"Secara keseluruhan tim Kancil bermain dengan suportif dan kompak. Sebenarnya bukan menjadi hambatan, tetapi kami memang mendapatkan lawan yang cukup kuat di event ini," ujarnya Minggu (22/11).

Menurutnya, menghadapi lawan-lawan tangguh menjadi pengalaman berharga bagi para pemain untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah jam terbang. Terlebih, format 3x3 memiliki karakter permainan yang cepat, dinamis, dan menuntut koordinasi antarpemain.

Advertisement Ia menyebut, basket merupakan olahraga yang seru sekaligus kompetitif. Karena itu, setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi pemain untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta membangun mental bertanding.

Setelah mengikuti Borneo Hoopfest, tim Kancil juga telah menyiapkan agenda kompetisi berikutnya. Mereka dijadwalkan kembali mengikuti turnamen basket 3x3 di Singkawang pada 27-29 November 2026.