PONTIANAK POST – Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kota Pontianak menggelar syukuran atas keberhasilan tim basket memborong empat medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu (22/11).

Acara syukuran itu dihadiri atlet, pelatih, pengurus, dan sejumlah undangan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan kontingen basket Kota Pontianak.

Advertisement Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan kontingen basket Kota Pontianak yang berhasil meraih emas pada nomor 3x3 putra, 3x3 putri, 5x5 putra, dan 5x5 putri.

Ketua PERBASI Kota Pontianak, Ari Prasetya Eka, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan tim hingga meraih prestasi tersebut. Baik dukungan materil maupun moril sehingga tim basket yang berlaga selalu semangat dan berhasil menjadi juara.

Advertisement Ia mengungkapkan, persiapan menghadapi Porprov sempat menghadapi kendala akibat kabut asap yang menyebabkan sekolah diliburkan. Kondisi itu membuat agenda pemusatan latihan atau training camp (TC) di luar tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, pengurus bersama pelatih dan official bergerak cepat mengumpulkan atlet agar persiapan tetap berjalan.

"Empat medali emas tersebut bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah kerja sama seluruh elemen tim, mulai dari atlet, pelatih, hingga pengurus," tegas Ari yang selalu mengawal jalannya pertandingan.

Sementara itu, Rambe yang mewakili Ketua KONI Kota Pontianak mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia mengingatkan bahwa prestasi tidak datang secara instan. Atlet harus melewati proses seleksi, latihan, serta belajar menerima keputusan pelatih.