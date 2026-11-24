PONTIANAK POST - Usai sukses menggelar pertandingan cabang olahraga tenis pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026, Pengurus Provinsi Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pengprov Pelti) Kalbar langsung melakukan evaluasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pembinaan sekaligus menyiapkan regenerasi atlet tenis di Kalimantan Barat.

Evaluasi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Pengprov Pelti Kalbar, Erlina dalam rapat yang berlangsung pada Senin (23/11) malam. Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari pelaksanaan pertandingan, kesiapan atlet kabupaten/kota, hingga arah pembinaan tenis ke depan.

Erlina mengatakan, evaluasi menjadi bagian penting untuk memetakan berbagai hal yang perlu dibenahi. Terlebih, pelaksanaan Porprov kali ini masih menyesuaikan dengan kondisi kesiapan atlet di masing-masing daerah.

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Karena itu, penerapan aturan dalam Technical Handbook (THB) masih dilakukan secara kompromistis dan mengedepankan semangat kekeluargaan.

"Hal yang paling penting bagi kami saat ini adalah bagaimana semangat dan geliat tenis di Kalimantan Barat bisa kembali hidup, sehingga pembinaan tenis yang berkelanjutan dapat berjalan kembali," ujarnya.

Advertisement Meski demikian, Pelti Kalbar berencana menerapkan standar pertandingan yang lebih ketat pada Porprov mendatang. Atlet yang diturunkan nantinya diproyeksikan mengacu pada ketentuan THB Pra-PON U-23.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap kabupaten/kota diharapkan tidak hanya berhenti pada keikutsertaan dalam Porprov. Kontingen daerah diharapkan segera melakukan persiapan dan pembinaan secara berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan atlet-atlet usia muda.

Selain evaluasi kompetisi, pembenahan basis data atlet juga menjadi salah satu agenda penting. Melalui Wakil Ketua Dewan Pembinaan Prestasi, Pengprov Pelti Kalbar akan melakukan pendataan seluruh atlet tenis di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan aplikasi yang saat ini tengah dipersiapkan.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Pelti Kalbar, Mei Purwowidodo, menyampaikan bahwa sejumlah program menjelang akhir tahun kemungkinan akan mengalami penyesuaian jadwal.

Jika kondisi dan waktu memungkinkan, agenda tersebut akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatih dan wasit tenis.