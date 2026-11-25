PONTIANAK POST – Sebanyak 24 atlet basket Kota Pontianak yang sukses memborong empat medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 menerima tali asih dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kota Pontianak.

Apresiasi tersebut diberikan dalam acara syukuran yang digelar sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan atlet putra dan putri yang berhasil membawa pulang seluruh medali emas dari nomor pertandingan basket 3x3 dan 5x5.

Advertisement Ketua PERBASI Kota Pontianak, Ari Prasetya Eka, mengingatkan para atlet agar tidak hanya menjaga kemampuan bermain, tetapi juga memperhatikan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengaku kerap memantau kebiasaan atlet, salah satunya dengan mengirimkan pesan melalui telepon seluler pada pukul 23.00 WIB.

Advertisement Menurut Ari, jika pesan tersebut masih dibaca atlet, berarti mereka kemungkinan belum beristirahat. Ia mengingatkan pentingnya mengatur waktu tidur sebagai bagian dari kedisiplinan seorang atlet.

Ari juga berpesan agar para atlet tetap rendah hati meski telah meraih prestasi. "Semakin berisi semakin tunduk ke bawah," pesannya.

Tim basket putri yang berhasil mendapat emas di ajang Porpov Kalbar 2026

Adapun 12 atlet putri penerima apresiasi yakni Nicole, Wilona, Alexandra, Ellen, Clareta, Chelsea, Vanessa, Bebby, Quency, Haylie, Veronika, dan Celina.

Sementara 12 atlet putra terdiri dari Mervyn, Kevin, Steven, Reihan, Justine, Abelio, Nathan, Evan, Tarigas, Edbert, Weindy, dan Davin.

Selain atlet, PERBASI Kota Pontianak juga memberikan apresiasi kepada empat pelatih, yakni Coach Yeni Ade, Siti Aulia, Stefani, dan Jonathan.