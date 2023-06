2 Pemain Bandung bjb Tandamata Raih Penghargaan Ajang AVC Challenge Cup 2023

BANDUNG – Dua pemain Bandung bjb Tandamata, Wilda Siti Nurfadhilah dan Yulis Indahyani meraih penghargaan individual di ajang bergengsi, Asian Volleyball Confederation (AVC) 2023 Asian Women’s Volleyball Challenge Cup yang digelar di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur.

Wilda dan Yulis menjadi pemain andalan Timnas Indonesia di ajang AVC Challenge Cup For Women 2023. Wilda meraih penghargaan Best middle blockers pemain asal Vietnam, Dinh Thi Tra Giang. Sementara Yulis Indahyani meraih penghargaan Best Libero.

Kontribusi keduanya membuat Timnas Indonesia yang dibesut pelatih Alim Suseno, sukses menembus pertandingan final AVC Challenge Cup For Women 2023 setelah menyingkirkan tim-tim kuat seperti Filipina dan Australia di babak penyisihan dan klasifikasi. Kemudian mengandaskan China Taipei di semifinal lewat drama lima set.

Pada pertandingan final Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Vietnam harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-3 (18-25, 27-25, 25-21, 20-25, 13-15) di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur pada Minggu 25 Juni 2023.

Selain Wilda dan Yulis Indahyani, Timnas Indonesia juga meraih penghargaan individual Best opposite spiker yang diraih Megawati Hangestri Pertiwi.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia di ajang AVC Challange Cup For Women 2023 dibesut Alim Suseno, pelatih muda yang sukses membawa Bandung bjb Tandamata jadi juara Proliga dua musim terakhir yakni 2022 dan 2023.

Meski gagal menjadi juara AVC Challenge Cup For Women 2023, tetapi keberhasilan Timnas Indonesia menembus final berdampak signifikan terhadap ranking Indonesia berdasarkan peringkat Federasi Bola Voli Dunia, FIVB. Di mana Indonesia kini menempati peringkat 60 dunia di sektor putri.

“Anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Kuncinya pada set keempat tadi, kita unggul tiga angka (9-6), tapi setelah itu smes dari bola open tidak berhasil dan lawan bisa menyamakan skor,” kata Alim Suseno menyikapi hasil final AVC Challenge Cup For Women 2023 dikutip dari rilis resmi PBVSI. (**)