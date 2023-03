Keutamaan Sya’ban

Oleh :

SAKBAN (Sya’ban) adalah nama bulan di antara dua belas bulan dalam perhitungan almanak Hijriah. Dalam kajian huruf, sesungguhnya penulisan sakban adalah sy, ‘ain, ba, alif, nun. Dia berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan Ramadan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Sakban. Hal ini telah memberi isyarat adalah Sakban salah satu bulan yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dua hal yang akan diulas tentang sakban ditinjau dari segi hikmah huruf dan dalam lintasan sejarah.

Makna huruf sy dari kata Sya’ban (Arab) adalah syarafah. Syarafah artinya kemuliaan, kemuliaan yang dimaksudkan disini adalah Nabi Muhammad SAW. Syarafah disampaikan disamping sebagai kalimat berita juga sebagai doa yaitu “Allahumma rabba hadzihid da’watit tammah, wash-shalatil qa-imah, ati muhammadanil washilatawal fadhilah, wasy-syarafah … ”

Artinya: Ya Allah Tuhan yang menyempurnakan seruan ini (adzan), dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW sambungan keutamaan, kemuliaan… Adalah Rasulullah Muhammad SAW Asy-Syarafah kemuliaan pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah atau contoh teladan yang baik. Tidak ada yang bisa dijadikan uswah hasanah setelah beberapa contoh yang hadir dalam lintasan dan bunga rampai sejarah.

Muhammad SAW bukan sekadar tokoh dunia dan akhirat, tetapi kesayangan Allah SWT dengan Nur Allah SWT yang Dia tiupkan pada Nur Muhammad SAW yang penuh kemuliaan (syarafah), penghubung keutamaan-keutamaan, kemuliaan, derajat yang tinggi yang ditinggikan (washilata wal fadhilah was-syarafah, wad-darajatal ‘aliyatarrafi’ah). Dan bangkitkan padanya (Muhammad) kedudukan yang terpuji yang telah Engkau (Allah) janjikan. Sesungguhnya Engkau (Allah) tidak pernah mungkir janji.

Huruf kedua dari kata Sya’ban adalah ‘ain. ‘Ain memiliki hikmah makna huruf yaitu ‘aliyah (tinggi) atau ‘ulyah. Tinggi maqam (kedudukan) Nabi Muhammad SAW sehingga tidak tertandingi dan tidak tersaingi oleh semua makhluk langit dan makhluk bumi. Syarafah dan ‘aliyah tidak ada lain adalah Nur Muhammad SAW sebagai ilmu dari segala ilmu yang utama, amal dari segala amal yang utama.

Dalam seluruh tingkatan, bila Nur Muhammad SAW diyakini tanpa keragu-raguan terbukalah dinding-dinding berupa kegelapan, kebohongan, kebodohan, kejahatan, kebusukan, kekotoran, kekejian. Terbongkar aksi tipu-tipu Azazil dan Aziziliyah, Iblis dan Iblisiyah, Dajjal dan Dajjaliyah, dari bangsa jin dan bangsa manusia (minal jinnati wan-nas). Nur Muhammad SAW menembus kegelapan-kegelapan (dzulumat) jin yang menyerupai taat dan manusia yang menyerupai taat. Keadaan ini terus berlangsung sampai datang kepastian Dajjal.

Dajjal yang turun sudah memastikan bahwa 2/3 umat Muhammad SAW akan menjadi pengikut Dajjal, penyokong, penganut dan pemeluk agama Dajjal. Hanya 1/3 umat Muhammad SAW yang selamat dari tipuan halus Dajjal berupa kekayaan yang melimpah, kedudukan yang terhormat, keilmuan yang mumpuni, semuanya itu adalah jebakan jahatnya. Jebakan jahat jin-jin tersebut meminta tumbal atau tidak meminta tumbal sesuai perjanjian “syirik” tersebut. Tipuan halus dan ramah-tamah Dajjal sekarang justru memakai kedok agama (pseudo religion). Pengikut Dajjal sekarang berhijab, berniqab, berjilbab tetapi kelakuan mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang terjaga kesuciannya dan terjaga kehormatannya.

Apalagi yang tidak salat, puasa, zakat fitrah dan zakat mal (harta), tidak mau berhaji dan berumrah sedang mereka mampu, lebih disesatkan Dajjal bahkan menjadi pembantunya. Akhir zaman sekarang ini harus lebih mewaspadai tawaran-tawaran kemudahan, kesenangan dan kenyamanan dunia. Dunia materi seakan menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan, padahal semuanya adalah semu. Dalam sajian serba semu itulah fitnah Dajjal dan Dajjaliyah yang sudah bekerja saat ini. Air yang ditawarkan Dajjal hakikatnya api, api yang ditawarkan Dajjal hakikat air. Surga yang diperlihatkan Dajjal hakikatnya neraka, neraka yang disuguhkan Dajjal hakikatnya surga. Masuk ke surga Dajjal hakikatnya masuk ke dalam neraka Allah SWT. Masuk ke dalam neraka Dajjal hakikatnya masuk ke dalam surga Allah SWT. Huruf ba pada kata Sya’ban (ba) adalah birrun artinya kebaikan. Birrun berasal dari kata bar, bar itu sendiri artinya adalah daratan. Maksudnya, lakukan kebaikan sepanjang daratan bumi.

Seluruh lini kehidupan dimasuki Dajjal tanpa terkecuali, karena itu selalulah memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam doa setelah adzan dan bacaan salawat pada tahiyat akhir atau yang disebut salawat Ibrahimiyyah. Porak-porandalah seluruh properti, alat dan media perdukunan orang-orang jahat, dzalim, musyrik, munafik dan kafir serta semua makar-makar jahat mereka, perencanaan jahat dan aksi-aksi mereka dengan izin Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam rangka sekarang ini serangan orang jahat semakin jahat dan orang dengki semakin dengki dengan berbantuan perdukunan (kahin) harus semakin wajib ummat ini menggiatkan salawat Nur Muhammad SAW yang berbasis hati.

Waktu yang singkat dan jalan yang sempit membuat upaya percepat dan bergegas untuk mengenal Allah dan RasulNya. Nur Muhammad SAW itulah puncak kebaikan (bir), ketinggian (‘aliyah) dan kemuliaan (syarafah) yang selalu dimunculkan dalam setiap ruang dan waktu (fi kulli makan wa zaman). Berkumpul dengan hidayah Nur Muhammad SAW di dunia secara jaga dan saat bangun dan saat tidur, secara dzahir dan batin, satukan umatNya dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau ya Allah menyatukan ruh dan jiwa wahai yang maha menyatukan, Al-Jami’.

Inilah maksud ma’an-nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat secara “dzahiran wa bathinan, yaqadzatan wa manaman” artinya lahir dan batin, bangun dan tidur (mimpi) selalu, selalu dan selalu bersama Rasulullah SAW. “Waj ‘alhu ya Rabbi ruhan lidzati min jami’il wujuhi fid-dun-ya qablal akhirah, ya ‘Adzim.” Dan jadikan dia (Nur Muhammad SAW) ya Tuhan sebagai ruh dalam diriku dari seluruh wajah (paras) di dunia sebelum akhirat, wahai yang maha agung. Sedang huruf alif pada kata sya’ban adalah ulfah. Ulfah artinya perhiasan. Hidup sebagai hiasan yang abadi adalah taqwa. Taqwa menawarkan kebahagiaan yang sejati, memang hidup perlu perhiasan, ilmu perhiasan, harta perhiasan, keturunan perhiasan, jabatan perhiasan, sedang sebaik-baik perhiasan yang abadi adalah di sisi Allah SWT adalah taqwa. Taqwa sebaik-baik pahala dan sebaik-baik pemberi pengharapan.

Dan yang terakhir huruf nun dari kata Sya’ban adalah nur (cahaya). Seluruh yang selain hakikat Nur Muhammad SAW adalah sesat-menyesatkan, kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, kebodohan, kekejian yang semua bersifat kegelapan berarti ketiadaan Nur Muhammad SAW. Bila Nur Muhammad SAW adalah hidayah, maka Azaziliyah adalah kesesatan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan.

Huruf nun inilah lambang Nur (Muhammad SAW). Tanpa cahaya niscaya lenyap alam semesta. Nur Muhammad SAW telah banyak bernama tetapi satu hakikatNya, maknanya alam semesta tenggelam ke dalam Nur Muhammad SAW dan Nur Muhammad SAW tenggelam ke dalam Nur Allah SWT, kemudian yang tegak, berdiri dan hayat selamanya adalah Allah SWT. Alam semesta lebur ke dalam Nur Muhammad SAW dan Nur Muhammad SAW yang berisi seluruh umat Muhammad SAW akan diampuni olehNya. Allah SWT maha penyayang, maha cepat perhitunganNya. Nur Muhammad SAW adalah anugerah terbesar dan teragung dari Allah SWT yang harus selalu dihadirkan, dua yang tidak pernah terpisah yaitu Allah dan Rasulullah.

Demikian paparan makna sya’ban yang ditinjau dari huruf demi huruf, sya, ‘ain, ba, alif, nun. Kesemuanya mengandung makna yang sangat indah dan manis, sangat agung penuh keutamaan, sebentar lagi Ramadan bulan penuh amalan, Ramadan dirindu, Ramadan dinanti. Sya’ban sangat tepat untuk dijadikan bulan persiapan atau tarhib Ramadan, artinya kembali membuka buku dan kitab tentang puasa dan seluk-beluknya, memantapkan ibadah sejak sekarang. Saat tiba Ramadan bahwa jasmani dan rohani sudah dalam keadaan siap menjalani hari-hari Ramadan. Wallahu a’lam.