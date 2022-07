Berkorban Menjadi Guru Terbaik

Oleh Y Priyono Pasti

PERINGATAN dan perayaan Idul Adha pada 10 Dzulhijah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan Minggu (10/7/2022) telah dilaksanakan dan dituntaskan secara paripurna. Umat Islam di seluruh dunia melaksanakannya dengan sholat bersama penuh suka cita.

Idul Adha yang merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia merupakan sebuah peringatan mengenai kurban, yang menggambarkan ketaatan dan keikhlasan total Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah.

Dirunut dari sejumlah media, Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya pendekatan. Secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan ternak dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.

Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari ibadah kurban. Diantaranya untuk meningkatkan taqwa, meningkatkan rasa peduli dan empati, menguatkan semangat berbagi, menjalin silaturahmi dengan sesama, ketaatan, pengorbanan, perjuangan, dan persatuan.

Oleh karena itu, ibadah kurban ini selayaknya kita jadikan momentum untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah proses ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan untuk melakukan yang terbaik terkait apapun tugas dan panggilan hidup kita.

Dalam konteks guru, bagaimana kita memaknai peringatan dan perayaan Idul Adha itu agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan, bermutu, bermakna, sangkil dan mangkus? Tulisan ini mengarah ke sana.

Panggilan Hati

Guru adalah panggilan hati. Kita telah memutuskan untuk menjadi guru sebagai jalan kehormatan. Tidak sekadar menjadi ‘guru biasa’. Akan tetapi, menjadi guru yang ‘luar biasa’, menjadi guru terbaik bagi para siswa. Sebuah pilihan profesi (panggilan hidup) yang menuntut komitmen sangat tinggi.

Kehadiran guru-guru terbaik menjadi keniscayaan di jagat pendidikan kita. Jagat pendidikan kita sungguh membutuhkan guru-guru yang bekerja dengan hati, penuh cinta, berlandaskan niat yang tulus, keikhlasan hati, dan tekad yang bulat untuk mengabdi pada kejayaan negeri.

Agar menjadi guru yang terbaik, guru harus terus-menerus belajar untuk memperbaiki dan memperbaharui diri. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Bersedia untuk terus belajar dan pencinta ilmu.

Guru harus menjadi manusia pembelajar (seumur hidup). Guru harus memahami dan mengaplikasikan peran strategisnya sebagai guru dengan baik dan penuh antusias. Lebih dari itu, adalah kewajiban moral guru untuk terus-menerus memperkuat peran strategisnya demi kemaslahatan para siswanya.

Peran Strategis Guru

Apa saja peran strategis guru itu? Mengkristalisasikan Dani Ronnie M dalam bukunya “Seni Mengajar dengan Hati”, ada sejumlah peran strategis seorang guru. Diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, guru sebagai A God’s Creature (profesi guru merupakan ibadah). Profesi apa pun yang kita tekuni (termasuk sebagai guru), selayaknya tidak sekadar berorientasi pada materi. Lebih dari itu, profesi itu sebagai persembahan pada Yang Maha Kuasa karena Dia-lah penikmat terakhir dari apa pun yang kita kerjakan.

Menjadi guru (dengan aktivitas mengajarnya dalam arti yang seluas-luasnya), jika dipersembahkan kepada Tuhan, yang terbersit hanyalah kerendahan hati, penghargaan kepada para siswa, dan hasrat yang mengagumkan (passion) untuk selalu memberikan yang terbaik. Mengajar menjadi lebih nikmat, menenteramkan, dan membahagiakan semua pihak.

Kedua, guru sebagai A Teacher (yang mengajar dengan hati). Menurut Robert K Cooper, Ph.D, hati mengaktifkan nilai-nilai kita yang paling dalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati adalah sumber keberanian, semangat, integritas dan komitmen. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan kerja sama, memimpin, dan melayani.

Guru yang mengajar (dan mendidik) dengan hatinya, jelas akan berdampak yang luar biasa ke para siswanya. Pengaruh guru begitu kuat untuk membuat siswanya semangat dan rajin belajar. Siswa yang semula malas untuk membuka buku berubah menjadi senang membuka dan membaca buku serta rajin belajar. Tanpa disuruh pun, siswa akan semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas/PR-nya dengan senang hati. Oleh karena itu, guru harus menjaga kebersihan hatinya (keep his/her heart clean).

Ketiga, guru sebagai A Guide (yang membimbing dengan nurani). Membimbing dengan nurani adalah mengarahkan (directing) orang lain ke arah yang positif, tanpa membuat mereka merasa diarahkan.

Guru sudah sepatutnya sangguh memercikkan cahaya kebenaran kepada para siswanya. Dalam membantu para siswa memecahkan masalah yang mereka hadapi, guru memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dengan cara yang arif, sehingga yang dibantu tidak merasa diajari dan tidak ada kesan “saya lebih hebat daripada kamu”. Guru yang mampu melihat dari perspektif nurani, berkeyakinan apa pun bisa diatasi.

Keempat, guru sebagai An Educator (yang mendidik dengan segenap keikhlasan). Peran guru sebagai educator sungguh begitu mulia. Menanamkan nilai-nilai (values) positif kepada para siswa adalah perbuatan yang sangat terpuji. Oleh karena itu, guru harus memiliki nilai-nilai yang baik (positive values) kalau ia mau menanamkannya kepada para siswa.

Dalam konteks belajar, guru hanya bisa menularkan antusiasme belajar kalau ia sendiri pencinta ilmu dan suka belajar. Maka, baik kita hayati dan kita lakukan pesan Hugh R Haweis berikut ini: “You can only make others better by being good yourself”.

Kelima, guru sebagai An Inspirer ( yang menginspirasi dan menyampaikan kebenaran dengan rasa kasih). Guru mesti menyadari bahwa kebenaran tidak semata-mata bersumber dari mata pelajaran. Kebenaran bisa datang dari sumber yang tak terduga. Peristiwa yang dialami para siswa, pengalaman diri sendiri, pengalaman hidup tokoh-tokoh terkenal bisa menjadi kebenaran yang menginspirasi.

Guru harus bisa dan bersedia belajar dari hidup yang sebenarnya (belajar dari universitas kehidupan) bukan hanya bergantung pada kurikulum, apalagi hanya mengandalkan buku teks dan LKS yang nota bene tidak menjanjikan apa-apa itu. Bukankah lebih indah, bermanfaat dan inspiratif belajar dari sesuatu yang benar-benar ada, yang sungguh-sungguh nyata?

Bagi para siswa, buah dari peran guru sebagai inspirator tersebut, bukankah lebih indah kalau banyak siswa mau bekerja keras, belajar tekun, berbagi kasih, menyampaikan pesan-pesan sayang yang meneduhkan, saling menghargai, mau bertoleransi dan peduli (berbela rasa); bukan untuk bersaing, tetapi bekerja sama (berkolaborasi) menggali potensi luar biasa yang mereka miliki?

Itulah sejumlah peran strategis guru (yang mungkin masih banyak lagi). Tak gampang untuk mempraktikkannya dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari di kelas. Ia membutuhkan ketaatan, keihklasan hati, perjuangan, dan pengorbanan dari para guru.

Oleh karena itu, mari, peringatan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Qurban) ini kita jadikan momentum untuk mengolah hati, pikiran, ucapan, dan seluruh perilaku kita sebagai guru sehingga menjadi lebih positif, produktif, dan bermanfaat bagi kemaslahatan siswa kita.

Mari kita menghayati dan terus menguatkan peran strategis kita sebagai guru dengan terus-menerus belajar sepanjang hayat agar menjadi guru-guru terbaik. Guru-guru yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini, mampu menginspirasi dan membawa para siswa menuju dan sampai di stasiun harapan yang mencerdaskan, memerdekakan, dan memberdayakan.

Mari kita terus berefleksi dan menyadari bahwa sebagai guru sejatinya kita adalah pemimpin. Seorang pemimpin sejati, ia senantiasa berusaha menjadi yang terbaik. Ia akan lebih kuat daya tarikannya pada ke-“kita”-an untuk memikirkan kepentingan dan kemaslahatan siswanya darpada tarikan ke-“aku”-an yang hanya memikirkan kepentingan diri semata.

Mari kita meneladani ketaatan dan keihklasan Nabi Ibrahim. Dalam konteks tugas kita sebagai guru, untuk kepentingan dan kemaslahatan para siswa kita, mari kita terus senantiasa berkorban untuk menjadi guru-guru terbaik. Semoga demikian!

Penulis Alumnus USD Yogya, Guru di SMP/SMA St. F. Asisi

Pontianak – Kalimantan Barat