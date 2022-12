Durian Lokal Istimewa Asal Binua Sangku

Oleh: Mika Sopiana dan Dewi Kurniati

DURIAN, siapa yang tidak kenal dengan buah yang satu ini? Durian adalah tanaman berbuah musiman yang terkenal dengan aromanya yang khas dan rasanya yang unik. Dari aroma orang sudah bisa tahu buah durian, dan hampir semua orang menyukai buah ini karena ciri khas rasanya yang lunak.

Menurut (SCHMITT, 2022) A target market is a group of people that have been identified as the most likely potential customers for a product because of their shared characteristics such as age, income, and lifestyle. Target masyarakat yang mempuyai pohon durian local pada musim panen diantaranya; pedagang pengumpul, penduduk berusia anak – anak hingga dewasa, pengunjung dari luar daerah. Baik yang ke wisata alam atau berkunjung ke kampung, dan 4. Memenuhi kebutuhan pasar (Prabowo, 2018).

Faktor-faktor yang menentukan nilai jual buah durian adalah rasa, tekstur, penampilan fisik, ukuran dan harga yang ditawarkan dari buah yang satu ini (Harisudin2, 12). Beberapa daerah menjadi target pemburu buah durian, baik pedagang maupun penikmat rasa dari buah ini. Satu diantaranya durian lokal asal Kabupaten Landak tepatnya di Binua Sangku Kecamatan Jelimpo.

Pasar sasaran adalah sebuah strategi pemasaran dalam mengelompokkan konsumen dari produk kita berdasarkan kesamaan minat, tindak laku, geografis, demografis. Tujuannya untuk membuat strategi pemasaran menjadi lebih fokus dan memudahkan dalam melakukan derivikasi dan penjualan produk.

Keistimewaan yang melekat dibenak orang-orang kalau mendengar musim durian Kabuputen Landak adalah, pertama durian lokal asli asal Binua Sangku ditetapkan sebagai buah perkebunan unggulan di Kabupaten Landak. Kedua, pemerintah Kabupaten Landak akan menetapkan durian lokal induk asli dari Desa Pawis Binua Sangku Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak (Krisno, 2020). Ketiga, lokasi pohon durian di daerah ini terletak dekat wisata alam wisata alam Riam Dangun hutam babut. Berada tidak di kaki bukit Tiong Kandang (KHAIR, 2020).

Hak istimewa yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat di sekitar daerah tersebut satu diantaranya kekayaan asli tumbuh di lahan milik masyarakat, wisata alam yang ada menarik minat pengunjung untuk datang ke daerah ini. Bonus bagi pengunjung yang menyukai wisata alam dan berkunjung di daerah ini ketika musim durian tiba bisa menikmati lunak dan legitnya rasa buah durian Binua Sangku.

Target pemasaran diatas merupakan beberapa ide yang dapat digunakan dalam mempromosikan SDA untuk menarik minat konsumen berbekal potensi yang tersedia.

Penulis adalah Mahasiswa Magister (S2) Agribisnis Fakultas Pertanian Untan