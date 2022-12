Promosi Produk Pangan

Oleh: Nina dan Eva Dolorosa

IKLAN adalah pesan tentang suatu produk yang ditransmisik melalui media dan disajikan kepada sebagian atau seluruh masyarakat (Jaiz, 2014). Menurut Fatihudin dan Firmansyah (2019:164), periklanan adalah model komunikasi yang dapat menjangkau audiens yang besar. Periklanan membangun citra produk jangka panjang dan juga meningkatkan penjualan. Selain itu, iklan memiliki fitur standar dan dapat ditayangkan berkali-kali serta dapat membuat iklan ditampilkan secara dramatis (Fatihudin dan Firmansyah, 2019).

Sudah menjadi fakta umum bahwa perusahaan makanan menghabiskan sekitar 50 persen dari anggaran pemasaran mereka untuk promosi, sehingga tidak mengherankan jika rata-rata perusahaan menggabungkan pemasaran dengan iklan, kontes, dan selebaran yang dikirim ke rumah atau ke kantor untuk promosi baru.

Di era society 5.0 saat ini, periklanan bukanlah segalanya. Produsen produk pangan dapat mengikuti jejak beberapa perusahaan besar. Seperti Tesla, menggunakan cara unik untuk membuat produk mereka sukses di pasar tanpa iklan. Tesla menjalankan bisnis yang sangat luar biasa, bahkan tanpa biaya pemasaran. Untuk melakukan promosi tanpa biaya, menurut Moerwanto (2022) berikut 5 prasyarat yang harus dilakukan diantaranya mengoptimalkan Feeling of Unity. Feeling of unity adalah kategori yang dengannya individu mendefinisikan diri mereka sendiri dan kelompok mereka. Seperti ras, etnis, kebangsaan dan keluarga, serta afiliasi politik dan agama.

Fitur utama dari kategori ini adalah para anggotanya merasakan diri mereka satu sama lain. Mereka adalah kelas, yang perilaku salah satu anggota memengaruhi harga diri anggota lainnya. Sederhananya, kami adalah saya yang berbagi (Cialdini, 2007). Mengoptimalkan feeling of unity dapat dilakukan produsen produk pangan dengan cara melibatkan pengalaman konsumen di dalam produk. Misalnya seperti dilakukan produk mie instant yang sudah mendunia dengan berbagi cerita tentang pengalaman konsumen menikmati produk tersebut dengan jargon ”ini ceritaku, mana ceritamu”. Hal tersebut berhasil membangun image kami adalah saya yang berbagi.

Selanjutnya menguasai The Power of Showmanship. The power of showmanship pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan karakter karismatik dan berwibawa. Menarik secara terbuka tentang urusannya sendiri. Sejak awal, karakter tersebut mulai memenangkan pelanggan dengan keunggulannya sendiri melalui kekuatan tontonan (Kenneth Goode dan Zenn Kaufman, 1939). Menguasai the power of showmanship dapat dilakukan pemilik usaha produk pangan dengan cara menanamkan mindset didalam pikirannya bahwa dia adalah brand dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Konsumen akan memandang pemilik usaha produk pangan tersebut adalah produk pangan itu sendiri. Contohnya pada kolonel sanders dari amerika yang menempatkan dirinya sebagai brand dari perusahaan waralaba ayam goreng tepung miliknya.

Berikutnya, memanusiakan merek Memanusiakan merek atau dalam istilah marketing disebut dengan membuat brand archtype yang merupakan sistem untuk menciptakan identitas merek. Archtype ini menciptakan aura merek yang bergerak dari masa kini ke masa depan. Tujuan dari archtype adalah membuat merek mencerminkan kepribadiannya dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Suatu merek berhasil di pasar bila karakteristiknya sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga pengaruh archtype terhadap bisnis cukup signifikan yaitu mempersempit pilihan konsumen pada positioning brand di pasar yang menentukan kesuksesan brand di pasar.

Salah satu jenis brand archtype yang dapat digunakan pada produk pangan adalah brand archtype the Innocent. The innocent adalah kepribadian yang positif dengan pandangan hidup optimis dan berharap untuk menyampaikan perasaan baik itu melalui pekerjaan mereka. Contoh produk pangan yang menggunakan brand archtype the innocent adalah produk burger yang sudah terkenal di dunia dengan slogannya ”i’m lovin it” menggambarkan perasaan baik setelah mengkonsumsi burger tersebut.

Brand Innocent biasanya mengandalkan kesederhanaan produk mereka atau melalui komunikasi yang sederhana.

Kemudian, memposisikan konsumen sebagai bagian referral system. Customer referral berfungsi sebagai perluasan konsumen. Mereka memberi saran dan informasi pada pihak lain (keluarga, teman) untuk melakukan bisnis dengan suatu perusahaan tertentu (Verhoef, Franses, dan Hoekstra, 2002). Karena pembeli yang bahagia, akan suka-rela merekomendasikan via word-of-mouth, kepada teman-temannya. Pada produk pangan memposisikan konsumen sebagai referall system dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi produk pangan tersebut, dengan pengalaman yang baik maka konsumen akan otomatis menjadi referall system pada produk tersebut.

Terakhir sosial media sebagai sarana outreach. Media sosial dapat mempermudah pemasaran produk pangan karena sifatnya cepat dan langsung kepada konsumen secara meluas. Pada kegiatan promosi suatu produk pangan, skill penggunaan sosial media sangat diperlukan untuk meningkatkan engagement konsumen. Karena penerima informasi tidak dibatasi oleh ketersediaan waktu dan tempat, konsumen dapat menerima informasi secara berulang kapanpun dan dimanapun. (Amichai-Hamburger, 2013).Kesimpulannya, apabila suatu produk pangan dapat memberikan pengalaman yang luar biasa kepada costumernya, maka produk tersebut akan berpotensi untuk mempromosikan kelebihannya sendiri.

Penulis adalah Mahasiswa S2 Agribisnis Fakultas Pertanian Untan