CEPA dan Perdagangan Internasional, Bagaimana Peluang Kalbar

Oleh : Dr. Saleh Alhindwan

Tahun lalu pada 1 Juli 2022 Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dengan cakupan yang luas (FTA+) yang lazim disebut sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan United Arab Emirates (IUAE-CEPA).

CEPA ini merupakan perjanjian ekonomi pertama yang ditandatangani oleh Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah. Perjanjian ditandatangani Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan UAE di Abu Dhabi, ibukota UAE, dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden UAE Sheikh Muhammed Bin Zayed (MBZ). CEPA ini menjadi perjanjian bersejarah bagi UAE, karena merupakan perjanjian ekonomi pertama yang ditandatangani UAE dengan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara atau ASEAN.

Sebelumnya pada tahun 2020, sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia menandatangani CEPA dengan mitra-mitra dagang ASEAN yang dikenal dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia baru saja meratifikasi RCEP dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan RCEP.

Sebagai perjanjian ekonomi, CEPA merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagai perjanjian internasional yang berlaku secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan sendirinya juga berlaku terhadap masyarakat dan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Namun secara ekonomi dapat dipertanyakan, apakah masyarakat dan pelaku usaha sudah memanfaatkan kedua perjanjian CEPA tersebut ? Atau dengan kata lain, apakah CEPA tersebut memberikan dampak terhadap perdagangan internasional Kalbar ?

Pada tataran praktis, dalam konteks perdagangan, CEPA merupakan perjanjian dan instrumen perdagangan untuk memperluas pasar, mendorong peningkatan ekspor, menggerakkan roda industri, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa.

Dengan CEPA, produk-produk Indonesia, termasuk Kalbar, akan mendapatkan perlakuan khusus, negara penerima akan mengenakan tarip bea masuk impor (import tariff) lebih rendah dari tarip produk sejenis yang dikenakan terhadap negara lain. Produk Indonesia dan Kalbar menjadi lebih kompetitif dan lebih mudah masuk ke pasar UAE dan RCEP.

Untuk mengetahui apakah pelaku usaha dan eksportir sudah memanfaatkan CEPA tersebut atau seberapa besar bermanfaat bagi pengusaha, hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang masuk ke pasar tersebut. Selain itu, melalui statistik perdagangan, data ekspor ke pasar tersebut dapat terlihat dengan jelas.

Namun, di luar tataran tersebut, masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan langkah-langkah dan gerakan bersama untuk menggerakkan potensi perdagangan, sehingga menjadi kekuatan yang besar untuk meningkatkan nilai ekspor dan perdagangan internasional.

Data statistik menunjukkan, perdagangan ekspor Kalbar tahun 2020 mencapai US$ 1,15 miliar. Tahun 2021 meningkat menjadi US$ 1,88 miliar. Nilai ekspor tahun 2021 ini hampir sama dengan ekspor tahun 2011 yang mencapai US$ 1,86 miliar. Ini menunjukkan bahwa besaran nilai ekspor tertinggi Kalbar berkisar pada angka US$ 1,8 miliar. Selama satu dekade, nilai ekspor berada pada kisaran angka tersebut. Ekspor belum mencapai angka 2 miliar dolar. Ini berarti pergerakan aktivitas ekspor daerah tidak mengalami perubahan dan peningkatan yang signifikan.

Apabila dilihat dari negara tujuan ekspor tahun 2021, negara mitra ekspor Kalbar yang utama adalah Tiongkok sebesar US$ 678 juta, Malaysia US$ 294 juta, dan India US$ 352 juta. Negara tujuan ekspor Kalbar yang lain adalah Jepang, Korea Selatan, Argentina, Taiwan, dan Amerika Serikat. Dalam konteks CEPA, maka produk Kalbar memasuki pasar ASEAN dan RCEP. Sementara itu, di sisi lain belum memasuki pasar UAE, meskipun Indonesia telah menandatangani perjanjian IUAE-CEPA. Kalbar belum dapat memanfaatkan peluang ekspor pasar UAE.

Untuk memanfaatkan CEPA bagi kemajuan daerah, setidaknya dapat dilakukan langkah-langkah dan upaya, antara lain : pertama, pemerintah daerah dan pelaku usaha membuat kebijakan yang menetapkan UAE sebagai negara dan tujuan pasar baru (new market destination); kedua, menyiapkan produk ekspor yang potensial dan memiliki daya saing memasuki pasar UAE; ketiga, meningkatkan kemampuan produksi produk untuk tujuan ekspor; keempat, meningkatkan kualitas produk ekspor; dan kelima, memperkuat promosi ekspor ke pasar UAE.

Untuk memperluas basis ekspor, pemerintah dan pelaku usaha perlu meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Selama ini produk ekspor utama Kalbar selalu didominasi oleh produk minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Untuk memperbanyak diversifikasi produk, pemerintah dan pelaku usaha perlu menambah jenis produk dan meningkatkan nilai tambah produk potensial.

Sebagai misal, produk tekstil berupa tenun kain daerah yang mulai digunakan para perancang busana untuk produk modest fashion ke pasar internasional di Dubai, dan kopi Liberica yang mendapatkan penghargaan internasional di Paris, Perancis, merupakan produk yang dapat digerakkan secara masif dan massal untuk meningkatkan ekspor daerah. Selain itu, produk hasil perikanan yang dikemas menjadi ikan kaleng (canned fish) dan ikan beku (frozen seafood), dapat menjadi produk baru andalan ekspor. Dengan industrialisasi perikanan, produk-produk laut akan dapat meningkatkan ekspor daerah.

Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan, dengan sendirinya akan mempercepat kemajuan perdagangan internasional Kalbar. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menjadikan ekspor sebagai mesin penggerak kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Dengan langkah dan upaya tersebut, maka daerah akan mendapatkan manfaat dari perjanjian CEPA yang telah ditandatangani.**

+) Dr. Saleh Alhindwan, warga Kalbar tinggal di Dubai, UAE.