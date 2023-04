Fun Math Berbasis Ethnomatematic

Oleh: Yosi Oktafianti

Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun peradaban dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang unggul, cerdas dan berkarakter dapat terbentuk. Hal tersebut akan berdampak pada terwujudnya pengelolaan yang baik atas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang tepat harus dirumuskan dan diterapkan secara komprehensif dan konsekuen.

Di era revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi yang berpikir kritis, kreatif dan inovatif, serta memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Salah satu upaya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 masyarakat Indonesia diharuskan dapat menguasai kemampuan literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Salah satu jenis literasi dasar yang perlu dikuasai sejak dini yaitu literasi numerasi.

Literasi numerasi adalah kemampuan dan kecakapan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah. Kemampuan literasi numerasi yang baik, secara tidak langsung akan meningkatkan kecerdasan dan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, kemampuan literasi numerasi perlu dibangun dan dilatih sejak dini.

Numerasi berperan menentukan cara dan arah pembelajaran matematika di sekolah, sehingga pembelajaran matematika lebih bermakna bagi peserta didik secara kontekstual. Tuntutan numerasi dalam mata pelajaran matematika melibatkan pengetahuan dan kapasitas untuk memanfaatkan keterkaitan ide-ide matematika (baik dalam satu topik maupun antar topik). Penguatan numerasi di matematika dapat dilakukan dengan melihat mata pelajaran lain sebagai menyediakan konteks yang bermakna di mana konsep matematika dapat diperkenalkan atau dikembangkan. Penguatan numerasi dapat dilakukan guru dengan menekankan penalaran matematika dan proses pemecahan masalah matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pentingnya matematika dapat dilihat pada tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu agar peserta didik mampu dan terampil menggunakan matematika. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik terampil berpikir kreatif, logis, sistematis, dan memiliki karakter kerjasama yang baik. Matematika menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, sehingga menuntut perubahan mendasar dalam pendidikan matematika agar keilmuan matematika semakin berkembang.

Matematika dalam program sekolah diupayakan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah tentang sekolah mereka, lingkungan mereka, dan memiliki sudut pandang kritis dari masalah yang mereka alami. Karakteristik matematika mampu menyediakan platform yang cocok untuk meningkatkan kreatifitas dan kepekaan peserta didik seperti belajar sastra kontemporer, meningkatkan kepekaan dalam belajar matematika dan memperoleh wawasan tentang karakteristik matematika.

Keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam matematika tidak mengarah pada perhitungan dasar saja, tetapi juga memiliki kemampuan menggunakan angka untuk menganalisis masalah yang rumit dan sulit, mencapai solusi logis dan rasional serta untuk memperkirakan efisiensi berbagai cara dalam penyelesaian masalah. Pelajaran matematika bertujuan supaya mempunyai kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menafsirkan solusi yang diperoleh dan mempunyai perilaku menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu terdiri rasa ingin tahu, perhatian, dan minat belajar matematika serta sikap giat dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan mampu memiliki kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menganalisis keterkaitan antar konsep dan aplikasi konsep atau algoritma, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing.

Hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 menempatkan Indonesia diurutan ke 74 dari 79 negara. Kemampuan membaca peserta didik Indonesia meraih skor rata-rata 371 dengan skor rata-rata OECD 487, kemampuan matematika meraih skor rata-rata 379 dengan skor rata-rata OECD 487 dan kemampuan sains meraih skor rata-rata 396 dengan skor rata-rata OECD 489. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa skor kemampuan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata skor OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Bahkan, jika dibandingkan dengan hasil PISA tahun 2015 dan 2018 mengalami penurunan secara signifikan.

Budaya literasi numerasi di Indonesia masih menjadi problem. rendahnya literasi numerasi di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya rasa ingin tahu akan informasi dan anggapan masyarakat Indonesia bahwa membaca adalah aktivitas yang membosankan. Terlebih lagi, generasi saat ini atau biasa disebut generasi Z lebih menyukai segala sesuatu serba instan untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan literasi numerasi dengan membudayakan literasi numerasi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, terutama di lingkungan sekolah.

Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dipahami. Sebagai akibatnya, peserta didik kurang memiliki minat untuk menelaah materi matematika, dikarenakan pembelajaran matematika yang sulit dan membosankan. Salah satu masalah yang perlu ditonjolkan adalah pendapat sebagian besar peserta didik yang menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. Sehingga, mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya minat peserta didik dalam belajar matematika dan minat dalam melatih diri dengan mengerjakan soal evaluasi matematika serta kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan soal matematika.

Kurikulum merdeka sebagai salah satu strategi penguatan literasi numerasi serta pemulihan pendidikan. Kurikulum merdeka merupakan prototipe yang dikembangkan sebagai kurikulum yang lebih fleksibel dan fokusnya terhadap materi esensial, pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila serta kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan kreatifitas, mengembangkan soft skill.

Kurikulum Merdeka sangat identik dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan berbagai perlakuan dan tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Guru dituntut untuk menyiapkan pertanyaan pemantik, materi yang menarik, serta menantang agar peserta didik menikmati proses yang disajikan oleh guru. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Peserta didik tidak harus menerima pembelajaran di dalam kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, namun bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal.

Pembelajaran berdeferensiasi menuntun guru agar dapat merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan assesmen awal. Guru saat ini dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Guru kreatif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai metode, media, model maupun pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Umumnya guru kreatif selalu peka terhadap kebutuhan peserta didik. Guru kreatif akan selalu mengembangkan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru kreatif tidak akan menyampaikan materi pembelajaran saja, tanpa memikirkan materi tersebut bisa terserap atau tidak oleh peserta didik. Suasana pembelajaran yang dilakukan bersama guru yang kreatif akan terasa menyenangkan dan jauh dari unsur membosankan. Terutama matematika yang sudah termindset dipikiran peserta didik merupakan pelajaran yang membosankan dan sulit untuk dipahami.

Guru harus terus berinovasi dalam pembelajaran matematika. Guru inovatif cenderung mampu menemukan hal-hal baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses menemukan berbagai inovasi tersebut karena kepandaian guru dalam mengenali karakteristik peserta didik disesuaikan dengan karakteristik materi atau mata pelajaran yang diajarkan. Hal tersebut digunakan oleh guru dalam membuat inovasi pembelajaran matematika yang akan memudahkan setiap peserta didik untuk memahami pelajaran sehingga peserta didik tidak akan menemui kesulitan belajar.

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran matematika adalah fun math. Fun math adalah sebuah konsep pengenalan dan latihan prinsip-prnsip dasar matematika yang dirancang khusus dengan konsep matematika bergambar dan bercerita yang mudah, praktis, sederhana, dan tentu saja mengasyikkan. Fun Math adalah sebuah metode belajar yang menekankan pada pemodelan dengan empat komponen prinsip yang dimilikinya, yaitu penggunaan bahasa komunikasi pembelajaran, penggunaan alat peraga yang sesuai, pembelajaran yang berorientasi pada proses, dan penggunaan buku. Pembelajaran sebaiknya dimulai dengan mengangkat situasi dari kehidupan sehari-hari, lalu dimodelkan dengan model mainan atau gambar, baru kemudian dalam bentuk kalimat matematika. Fun Math tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik, tapi juga mengarah pada tujuan terbentuknya karakter peserta didik sebagaimana tujuan dari proses pembelajaran yaitu terfokus pada profil pelajar Pancasila.

Untuk meningkatkan literasi numerasi dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila, guru harus merancang pembelajaran yang menarik yaitu dengan mengaitkan inovasi pembelajaran fun math dengan pembelajaran yang berbasis etnomatematic. Etnomatematic adalah suatu ilmu pengetahuan yang menghubungkan matematika dengan unsur-unsur budaya. Etnomatematika dapat diartikan sebagai pengimplementasian matematika dalam kebudayaan. Artinya, etnomatematika merupakan pengimplementasian dasar dan konsep matematika dalam kebudayaan masyakarat. etnomatematika bukan sekedar memuat dasar dan konsep matematika tetapi ada substansi penting yang terdiri dari dasar, konsep, nilai, perilaku, pengetahuan, dan praktik. Keterkaitannya dapat dicermati dalam penerapan dasar dan konsep matematika di suatu kebudayaan dan cara menyelesaikan permaslahan matematika yang sesuai dengan kebudayaan lokal masyarakat.

Pembelajaran matematika berbasis budaya (Etnomatematika) merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna dan kontekstual yang berkaitan erat dengan komunitas budaya. Selain itu, pembelajaran matematika berbasis budaya akan menjadi alternatif pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan inovatif karena memungkinkan terjadinya pemaknaan secara kontekstual berdasarkan pada pengalaman peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat budaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan iterasi numerasi. Beberapa aktivitas dalam pembelajaran matematika yang bisa melibatkan budaya di dalamnya adalah batik, ragam corak tenun, rumah adat, bangunan kuno, permainan adat, kerajinan tradisional dan lain sebagainya.

Agar lebih menyenangkan dan menarik untuk peserta didik, pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika dapat dirancang dengan fun math, yaitu berupa modul pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD) dan media pembelajaran yang berupa gambar, bentuk dan warna-warna yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Peningkatan literasi numerasi dalam pembelajaran matematikan dengan menggunakan fun math yang berbasis etnomatematika diharapkan peserta didik dapat merubah paradigma yang semula matematika sulit menjadi matematika yang mudah dipahami dan menyenangkan. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut peseta didik dapat termotivasi dalam mempelajari literasi numerasi secara mendalam, sehingga dapat mengimplemetasikan pengetahuan dan pemahaman numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan mengaitkan etnomatika dalam pembelajaran matematika dapat menciptakan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. (*)

Penulis adalah Guru SD Negeri 4 Teluk Pakedai