Pilar Penopang Tegaknya Moderasi Beragama

Oleh : Eka Hendry Ar

Akhir-akhir ini wacana moderasi beragama semakin mengemuka, terutama setelah Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengkampanyekan gagasan ini. Meskipun bukan ide orisinal, namun karena posisi beliau sebagai Menteri Agama, gagasan moderasi beragama kemudian memiliki resonansi yang lebih kuat. Gagasan ini dilanjutkan oleh penerusnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas memperkuat gaung dari kebijakan tersebut. Melalui arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, sejak Oktober 2019 mendorong terbentuknya Rumah Moderasi Beragama di setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Substansi gagasan Moderasi Beragama menyasar perubahan pemikiran, sikap dan prilaku beragama ummat beragama. Bukan menyasar doktrin agamanya, seperti Alquran dan Hadits dalam Islam, akan tetapi interpretasi dan implementasi doktrin-doktrin agama dalam konteks ke-Indonesiaan yang majemuk. Gagasan ini relevan dengan kondisi Indonesia kontemporer, dimana heterogenitas (agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan orientasi politik) yang selama ini menjadi “kekayaan dan modal sosial”, kini cenderung menjadi faktor pemantik perpecahan di antara anak bangsa. Fenomena intoleransi antar dan inter umat beragama masih menjadi problem yang membayang-bayangi kerja membangun kerukunan di Indonesia.

Sejatinya, Indonesia adalah miniatur masyarakat plural dan Muslim mayoritas yang menganut demokrasi. Tidak urung masyarakat internasional juga menaruh minat mempelajari bagaimana Indonesia mengelola kemajemukannya. Sekedar menyebutkan contoh, seperti kerjasama MORA (Kementerian Agama RI) dengan Kedutaan Besar Belgia, pada tahun 2019 menyelenggarakan satu program yang diberi judul “Tolerance and Religion in Indonesia from the Eyes of Belgian Young Photographers”, pada tahun 2019. Beberapa photografer muda Belgia, berkunjung ke berbagai kota di Indonesia, kemudian mengabadikan fenomena keseharian hidup masyarakat Indonesia yang plural. Hasil pemotretan tersebut kemudian dipertunjukkan di the Federal Parliament of Belgium dengan tema “Bhinneka Tunggal Ika: Harmony of Indonesia in Pictures”. Bagi negara lain, Indonesia dinilai “berhasil” mengelola kemajemukan bangsanya. Bayangkan dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta, kemudian ada sekitar 300 kelompok etnis, dengan lebih dari 700 bahasa yang berbeda dan unik, memeluk agama-agama besar di dunia.

Kemudian yang juga menggembirakan adalah perkembangan kerukunan ummat beragama dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Setidaknya berdasarkan survey indeks kerukunan umat beragama dan Setara Institut. Berdasarkan hasil indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2020 ada pada nilai angka 67,46 masuk kategori tinggi. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 4,93 point menjadi 72,39 dengan kategori tinggi. Indikator pengukuran indeks tersebut berkisar pada indeks toleransi, indeks kerja sama dan indeks kesetaraan antar umat beragam. Untuk Kalbar pada 77,61 dengan kategori baik.

Setara Institute juga melaporkan Indeks Keberagamaan sepanjang 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Dengan melihat indikator mencakup Rencana Pembangunan, ada tidak kebijakan yang diskriminatif, ada tidak peristiwa intoleran, Dinamika Masyarakat Sipil, Pernyataan Publik Pemerintah Kota, Tindakan Nyata Pemerintah Kota, Kemajemukan agama, dan Inklusi sosial keagamaan. Setara membuat pemetaan 10 Kota di Indonesia yang paling toleran, dan menempatkan Kota Singkawang sebagai Kota Paling toleran di Indoensia dengan 6,483 poin, disusul Manado 6,400 dan Salatiga 6,367.

Temuan Setara ini sekaligus menjawab temuan sebelumnya yang mencatat masih banyak terjadi praktek intoleransi, dan termasuk kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun aktor non negara, baik langsung maupun tidak langsung. Tahun 2020 Setara Institut melaporkan tentang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dikatakan bahwa tahun 2020 terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 424 bentuk tindakan. Dari kasus tersebut, 239 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sementara 185 dilakukan oleh non-negara.

Fenomena ini sungguh menggembirakan, dan sekaligus menunjukkan semakin dewasa kita membangun kerukunan beragama di Indonesia. Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri dan lantas lengah. Karena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa sangat dinamis. Itu terbukti misalnya masih terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, Syi’ah dan Salafi di berbagai tempat di Indonesia. Serta masih dijumpai gerakan keagamaan radikal dan tindak terorisme atas nama agama. Ini menunjukkan Indonesia masih punya banyak PR untuk mengatasi persoalan intoleransi beragama.

Berbagai catatan persoalan di atas tentu akan terus membayang-bayangi proses mewujudkan moderasi beragama. Pada hakekatnya, gagasan moderasi beragama tidak sekedar pengakuan dan penerimaan terhadap kemajemukan, serta upaya melahirkan pemikiran yang terbuka dan toleran (inklusi sosial kebudayaan), akan tetapi juga gagasan dan kehendak untuk mewujudkan inklusi keadilan dalam bidang ekonomi, politik, pembangunan dan penegakan hukum. Kita tidak bisa menutup mata seolah-olah seperti tidak ada persoalan. Padahal sesungguhnya kita hanya menyembunyikan kotoran di bawah karpet, demikian istilah Nadirsyah Hosen. Oleh karenanya kita mesti jujur untuk mengurai problematika berbangsa, agar bangunan moderasi beragama yang kita idamkan bisa berdiri kokoh.

Inklusi keadilan, sebagaimana sila kelima Pancasila, “Keadian bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sebuah cita-cita luhur berbangsa, karena menyadari bahwa ketidak adilan adalah sumber dari berbagai masalah bangsa. Akibat ketidak adilan politik, pasti akan ada pihak yang kehilangan hak politiknya, ada yang merasa dimarginalisasi. Ketidak adilan ekonomi, pasti akan melahirkan kesenjangan yang potensial meningkatkan angka kemiskinan beserta dampak ikutannya, seperti patologi sosial dan lingkaran kekerasan. Ketidakadilan pembangunan, pasti akan mengakibatkan tumbuh rasa dianak tirikan sebagai warga negara. Ketidak adilan penegakan hukum, pasti akan menimbulkan kekecewaan dan antipati, yang tidak mustahil menjadi benih munculnya distrust terhadap pemerintah. Oleh karenanya, maka penegakan keadilan harus menjadi komitmen bersama seluruh anak bangsa, agar pilar bangunan moderasi beragama bisa ditegakkan. Jika tidak, maka pekerjaan moderasi beragama tak ubah seperti menegakkan benang basah, alias akan sia-sia.

Oleh karenanya, pilar moderasi beragama selain menegakkan inklusi sosial dan budaya, juga harus menegakkan inklusi politik, ekonomi dan keadilan atas hukum. Inklusi politik dan kebangsaan adalah pengakuan terhadap kesamaan hak dan kewajiban politik diantara sesama warga. Setiap warga negara punya hak dan kesempatan mengartikulasi pandangan dan pendirian politiknya, tanpa ada tekanan. Konsekuensi kita memilih demokrasi sebagai sistem politik, maka prinsip menghargai perbedaan pandangan dan sikap politik harus diletakkan pada halaman muka kesadaran berbangsa. Musuh dari inklusi politik dan kebangsaan diantaranya adalah tindakan diskriminatif, arogansi elit politik, hegemoni oligarki dan pandangan ultranasionalisme. Ultranasionalisme merupakan pandangan yang mengklaim kelompoknya paling Indonesia, paling nasionalis, paling moderat dan atau paling Pancasilais. Seolah-olah orang lain dianggap tidak nasionalis dan tidak Pancasilais. Sikap ultranasionalis ini kemudian menjadi satu bentuk sikap radikal dalam konteks bernegara. Jika fenomana ini terus dibiarkan, maka dapat meruntuhkan “batu bata” moderasi beragama yang telah kita bangun.

Selanjutnya inklusi ekonomi, dimana kita ketahui bahwa, ada 1 % orang kaya yang menguasai 50 % aset nasional. Itu berarti kita hanya memperebutkan 50 % aset nasional. Bahkan ada yang berpandangan, 50 % ditambah aset keluarga sekitar 20 %, itu berarti kita hanya memperebutkan sisa 30 % aset nasional. Para oligarkhi selain menguasai ekonomi, juga potensial mengharu biru kancah perpolitikan tanah air. Rizal Ramli mengistilahkan dengan perselingkuhan “Peng-Peng”, yaitu penguasa dan pengusaha. Pemerintah yang dikendalikan oleh oligarkhi tentu akan lebih mendahulukan kepentingan oligarkhi ketimbang kepentingan rakyat. Kondisi ini tentu saja potensial menstimulasi “perlawanan” dan perpecahan antar anak bangsa.

Aspek lain dari inklusi ekonomi adalah bagaimana mengatasi kesejangan hidup masyarakat, terlebih lagi pasca pandemi Virus Corona yang berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial berdampak terhadap kehilangan mata pencaharian dan PHK besar-besaran. Ini semua berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Jika kemiskinan ini semakin dalam, dan sulit diselesaikan maka bisa berdampak luas, termasuk rentan (vulnerable) memantik terjadinya konflik sosial dan konflik politik. Rasa ketidak adilan ekonomi, kemiskinan yang dalam dan luas, tentu saja akan menjadi problem krusial dan dapat mengganggu implementasi moderasi beragama.

Last but not least, moderasi beragama juga ditegakkan di atas pilar inklusi keadilan hukum yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap orang harus sama di mata hukum (equal before the law), dan hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Proses penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan, akan mengakibatkan ketidak percayaan dan pembangkangan terhadap hukum. Ketidakadilan hukum yang dipertontonkan secara “telanjang”, akan mengakibatkan runtuh kepercayaan publik kepada lembaga hukum. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka upaya kita membangun moderasi beragama hanya isapan jempol semata.

Atas dasar kajian tersebut bahwa, pilar moderasi beragama, akan benar-benar tegak, sepanjang problematika kebangsaan dapat terurai dan terjadi inklusi diberbagai bidang kehidupan. Kalau sekedar mengakui perbedaan dan bekerja sama dalam perbedaan (inklusi sosial dan budaya), ini sudah lama terjadi di Indonesia. Tanpa gembar gembor slogan moderasi-pun, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan strategi Bhineka Tunggal Ika. Namun yang selalu menjadi hambatan kita berbangsa adalah dalam mengejawantahkan inklusi politik, ekonomi dan penegakan keadilan hukum, yaitu keterbukaan dan kemauan kita untuk membicarakan masalah fundamental bangsa ini, sehingga kita dapat menemukan formulasi yang tepat dalam mewujudkan cita-cita keadilan. Oleh karenanya, sudah saatnya kita menata gagasan moderasi beragama, dalam dimensi yang lebih luas mencakup inklusi sosial budaya, inklusi politik, ekonomi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Agar gerakan moderasi beragama menyentuh persoalan mendasar kebangsaan dan menjadi bagian dari solusi atas problematika berbangsa.**

Penulis adalah Direktur Rumah Moderasi IAIN Pontianak/ Ketua Bidang Keilmuan, Riset dan PT KAHMI Wilayah Kalbar.