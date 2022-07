Saling Mengenal Antarorang Indonesia

Oleh: Adityo Darmawan Sudagung

Beberapa waktu lalu, sebuah pidato menjadi heboh diperbincangkan karena membahas profesi tukang bakso dan orang Papua. Asma Nadia dalam tulisan bertajuk “Menantu Seperti Tukang Bakso” di sa;ah satu media nasional telah coba membahas secara ekonomi profesi yang dalam pidato dikonotasikan kurang pantas sebagai pekerjaan menantu idaman, serta pengalaman sejarah rekayasa sosial Aborigin dengan masyarakat kulih putih di Australia. Tulisan saya mencoba menyambung salah satu diskusi lain yang Asma Nadia sampaikan tentang pentingnya saling mengenal dan semangat kebersamaan dalam keragaman. Tulisan ini juga bertujuan menjadi bahan renungan dan refleksi kita bersama sebagai orang Indonesia atas pertanyaan besar dan juga dijadikan slogan oleh Bung Valentino Jebret (komentator olahraga) dalam beberapa acara olahraga, yaitu, “Siapa kita? Indonesia!”

Seperti Asma Nadia, pidato yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, khususnya tentang Papua, mengembalikan kenangan atas sebuah kejadian yang sangat menarik di tahun 2019. Pada saat itu saya diminta oleh bagian kemahasiswaan Universitas Tanjungpura Pontianak menyampaikan materi tentang “Wawasan Kebangsaan dan NKRI” pada acara “Matrikulasi Mahasiswa Afirmasi Adik Papua/Daerah Tertinggal 3T”. Undangan sekaligus tantangan. Karena isu ini begitu hangat dan jadi hal yang sangat sensitif jika melihat sejarah dan perkembangan kondisi saudara-saudara kita di Papua. Ide pertama yang muncul dalam benak saya adalah mengajak para peserta untuk sama-sama mendiskusikan konsep bangsa dan nasionalisme dari sudut pandang teoritis dan merefleksikannya dalam praktik keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya mencoba mengambil cara lain dalam mengenalkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk kemudian sama-sama kita ambil pelajaran untuk membangun Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ide ini terinspirasi dari karya monumentual Benedict Anderson (1983) berjudul Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (Komunitas Terbayangkan: Refleksi atas Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme). Karya beliau merupakan hasil penelitian di Indonesia yang kemudian menemukan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa adalah sebuah imajinasi bersama yang disepakati meskipun setiap orang yang ada di dalamnya mungkin belum (tidak) pernah bertemu dan kenal satu sama lain (Anderson, 2002: 8). Sudah cukup lama ternyata ada sebuah pendapat yang mengangkat soal saling mengenal di dalam masyarakat Indonesia.

Kegiatan diskusi pada tanggal 6 Desember 2019 itu juga saya sempatkan untuk melemparkan pertanyaan tentang pengalaman menjadi orang Indonesia yang merantau ke daerah yang lain. Jawaban-jawaban mereka sangat menarik dan membuktikan keresahan selama ini dan mendukung teori Benedict Anderson bahwa kita semua sebagai orang Indonesia belum benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik. Muncul cerita-cerita di mana mereka merasa dirundung oleh teman sekelas karena mereka berbeda dalam hal warna kulit, logat berbicara, dan asumsi teman-temannya tentang orang Papua. Setali tiga uang, pengalaman mereka sejalan dengan yang pernah saya alami ketika merantau kurang lebih tujuh tahun di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan soal, “Pontianak itu di mana? Sebelahnya Balikpapan kah? Di Pontianak masih banyak hutan kah? Orang Kalimantan masih makan orang kah?”, bukanlah hal baru bagi saya. Pada sebuah ceramah beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Ustaz Lukmanulhakim, pembina Masjid Kapal Munzalan, bahwa pernah ada tamu yang datang dari Jakarta dan membawa sebuah tas besar berisi uang karena mengira di Pontianak tidak ada ATM. Bahkan, saya juga ingat saat mengikuti salah satu sesi Latihan Dasar CPNS tahun 2020, ada pemateri yang salah menyebutkan nama provinsi di mana Kota Pontianak berada.

Dari beberapa pengalaman dan cerita yang dibagikan saat sesi diskusi bersama adik-adik dari Papua. Kami kemudian menyepakati resolusi bahwa sudah saatnya sesama orang Indonesia membuka diri untuk saling mengenal satu sama lain. Sudah waktunya kita mulai membuka saluran-saluran komunikasi yang terputus atau tersendat karena asumsi-asumsi tentang kelompok yang berbeda di satu daerah atau antar daerah. Melihat Indonesia, tidak lagi hanya dari kaca mata mayoritas, tetapi dengan semangat bersaudara di antar keberagaman sebagaimana dulu para pemuda mengucap sumpah tahun 1928 untuk menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kenapa saya masih bisa optimis? Karena pengalaman menjadi perantau di Bandung dan bertemu dengan beragam orang Indonesia dari berbagai daerah membuat sadar betapa besarnya Indonesia. Begitu juga dari pengalaman meneliti masyarakat perbatasan yang sangat nasionalis. Kuncinya seperti yang juga disampaikan Asma Nadia, kita perlu saling mengenal. Sejalan dengan itu, bagi para penikmat stand-up comedy, mungkin sering mendengar materi dari Abdur yang memperkenalkan kampungnya di Nusa Tenggara Timur. Hal ini beliau lakukan untuk memberitahukan bahwa Indonesia lebih besar dari Jakarta yang selama ini seolah-olah jadi representasi miniatur Indonesia. Kita butuh komunikasi yang baik antar sesama orang Indonesia supaya tidak hanya fokus membesarkan perbedaan, tapi mencari kesamaan-kesamaan yang dapat mempersatukan.

Saya juga teringat lagi dengan sebuah video menarik tentang proses perdamaian di Ambon. Video tersebut berisikan cerita bagaimana pejuang anak yang terlibat aktif saat kerusuhan berhasil dipertemukan dalam sebuah dialog lintas agama. Ternyata, masalah utama adalah salah persepsi dan tidak terbangunnya komunikasi. Setelah mereka masing-masing mencurahkan dugaan-dugaan mereka yang kemudian ternyata tidak terbukti, barulah tersadarkan bahwa selama ini konflik yang terjadi lebih didominasi karena kurang kenal antar sesama penduduk di Ambon. Bahkan para peserta dialog kemudian dapat berangkulan bersama setelah saling kenal, luluh sudah dan hilang kebencian yang selama ini ada di dalam pikiran mereka. Sejak saat itu mereka sepakat membangun Ambon bersama. Momen ini bisa jadi sama analoginya dengan kejadian di jalan raya ketika dua pengendara tidak saling mengenal dan hampir bertabrakan akan lebih cenderung saling melotot. Akan berbeda jika mereka kenal satu sama lain, mungkin hanya akan menertawai bersama kecerobohan tersebut.

Setelah kenal, menjadi tahu, kemudian dapat menuju tahap selanjutnya, yaitu mengerti. Pada tahap akhir ini kemudian kita dapat menjalin solidaritas karena sudah saling memahami satu sama lain. Kita bisa berempati dengan orang lain. Bahkan dalam tahap yang lebih tinggi, muncul rasa solidaritas dan kesetiakawanan. Alur model berpikir ini sejalan dengan sebuah teori tentang rasa memiliki yang disampaikan oleh Pollini (2005). Upaya menumbuhkan rasa memiliki tentu memiliki tantangan. Bahkan pada tahun 1987, Hendro Suroyo Sudagung dalam pidato pengukuhan Guru Besar Sosiologi Universitas Tanjungura sudah mengingatkan bahwa cara merawat rasa kebangsaan ini tentu akan berbeda-beda di setiap zaman, begitu juga dengan tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang harus dihadapi oleh generasi Indonesia saat ini menurut saya adalah proses pembinaan kebangsaan (national building process) Indonesia yang belum usai karena kita belum benar-benar saling mengenal sesama anggota bangsa.

Jawaban dari tantangan itu adalah melakukan dialog-dialog yang konstruktif, produktif, dan tanpa praduga antar elemen bangsa untuk mengetahui apa dan siapa saja yang ada di Indonesia. Pola ini tentu dapat berjalan dengan baik jika upaya meningkatkan rasa kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah baik lewat pendidikan atau program-progam pembangunan fisik dan manusia sejalan dengan upaya di bawah dari masyarakat untuk lebih saling mengenal dan merasakan menjadi bagian dari sebuah bangsa. Termasuk di dalamnya mencari kesamaan-kesamaan yang dapat mempererat ikatan solidaritas dan rasa memiliki, bukan sibuk merawat perbedaan yang dapat berujung pada perpecahan. Ketika kita sibuk mencari-cari perbedaan dan riuh berseteru, kapan kita sempat memikirkan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik? Kapan juga kita berpikir mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara maju? Namun, sudah waktunya kita duduk bersama merawat rasa kesetiakawananan sebagai sebuah bangsa dengan baik demi menggapai cita-cita “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Indonesia dapat benar-benar menjadi bangsa yang besar jika para anggota dari kelompok bangsa punya tujuan untuk memajukannya bersama-sama.

Penulis adalah pengamat dan pengajar Hubungan Internasional di FISIP Universitas Tanjungpura dan sedang menempuh S-3 di Departemen Pembangunan Internasional, University of Vienna, Austria.