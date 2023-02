Gerakan Kepemimpinan Guru Pasca Pandemi Covid-19

KEPEMIMPINAN guru kembali menjadi penting di tengah tantangan pasca pandemi Covid-19. Wendell Louis Willkie pengacara dan kandidat presiden Amerika (1940) mengatakan, education is the mother of leadership – pendidikan adalah induk dari kepemimpimpinan. Kepemimpinan guru adalah kesempatan menyambut peluang inovasi pendidikan. Saat anda melihat seorang pemimpin yang pernah menjadi guru, mereka memberi ruang belajar pada orang lain. Para guru yang menjadi pemimpin juga mampu melihat keberhasilan orang lain sebagai cara untuk berkontribusi pada keberhasilan peserta didik secara keseluruhan.

Dengan mengangkat kepemimpinan guru, bukan berarti penulis tidak memahami tantangan dan keterbatasan sekolah dalam mencapai tujuan dasar pendidikan. Penulis memahami bahwa kebijakan yang terus berubah, dinamika pembenahan kurikulum, program pendidikan pusat dan daerah telah menempatkan sekolah di bawah tekanan berat untuk meningkatkan hasil positif dalam pendidikan bagi siswa.

Namun demikian, ada peluang besar lewat kepemimpinan guru karena Kebijakan Merdeka Belajar (2020) senada dengan konsep Woulfin dan Weiner (2017) meletakkan pusat perhatian kepemimpinan pendidikan dalam peran yang semakin vital sebagai manajer visioner serta pemimpin pembelajaran. Konsep Merdeka Belajar memberi ruang lapang bagi pemimpin di setiap tingkat pendidikan mendistribusikan tugas kepemimpinan, melakukan delegasi, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, misalnya: kepada guru wali kelas dan koordinator mata pelajaran.

Guru saat ini menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kemajuan pencapaian siswa di dalam kelas. Dalam proses inilah kepemimpinan guru adalah pemeran utama dalam konsep merdeka belajar. Kepemimpinan guru penting dalam gerakan inovasi perubahan sekolah, pendidikan dan masyarakat. Pembinaan kepemimpinan guru nampak secara nyata dalam peran koordinator mata pelajaran, wali kelas, wakil kepala sekolah, serta kepala sekolah yang bekerja sama dalam mencapai kemajuan pembelajaran bagi siswa.

Peranan kepemimpinan ini menjabarkan setiap detail tugas-tugas kependidikan, mulai dari perencanaan dan koordinasi dengan guru, praktisi, orang tua, dan berbagai pihak, hingga melakukan inovasi sekolah lewat pengembangan profesional yang diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Banyak tugas kepemimpinan adalah tugas yang telah secara rutin dilakukan, namun bukan berarti setiap rutinitas itu tidak perlu dimaknai dengan berbeda demi peningkatan pendidikan. Pemimpin terdahulu mungkin telah melakukan tugas dengan baik, namun selalu ada peluang untuk menyempurnakan yang sudah baik bukan menghilangkannya.

Kebanyakan peran kepemimpinan guru di tiap tingkat pendidikan, yang biasanya diemban melalui penunjukan, bersifat non-supervisory. Artinya, kepemimpinan guru semacam ini tidak secara langsung melakukan evaluasi kepada rekan sejawat guru dan biasanya mengemban kekuasaan terbatas dalam tata aturan sekolah. Justru di titik inilah peluang timbul, Wenner dan Campbell (2017) mengharapkan masyarakat luas, peneliti, pembaharu, dan praktisi untuk ‘memberi ruang bagi kepemimpinan guru supaya tidak hanya memengaruhi guru secara individu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi seluruh sekolah, komunitas, dan profesi’ (hal. 140).

Wenner dan Campbell (2017) menyadari bahwa para guru yang mendapatkan peran kepemimpinan justru memahami persoalan dan solusi pada tingkat akar di bagiannya masing-masing, namun tidak memiliki akses untuk menyuarakan keprihatinan ini. Sehingga harus kembali kita menyuarakan kepemimpinan guru sebagai gagasan bahwa ‘guru diposisikan secara unik untuk mempromosikan perubahan di sekolah karena mereka sangat ahli dalam kompleksitas yang terkait dengan pengajaran di setiap konteks yang mereka geluti’ (Wenner dan Campbell, 2017:134).

Kepemimpinan guru bukanlah sebuah fenomena baru bagi pendidikan di Indonesia dan Kalimantan Barat khususnya. Para guru di Indonesia dan di Kalbar telah menyadari peran kepemimpinan, bahkan banyak guru yang terlibat dan mengemban peran penting sebagai pejabat masyarakat di Indonesia dan di Kalbar khususnya. Harus terus disadari bahwa pendidikan adalah lahan subur bagi para guru untuk juga mengasah jiwa kepemimpinan dengan terlibat dalam berbagai tingkat kepemimpinan di sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran di kota dan kabupaten, perhimpunan guru mata pelajaran tingkat provinsi dan nasional.

Ruang-ruang keterlibatan inilah yang jelas akan membawa siswa pada kemajuan karena para siswa akan terus mendapatkan inspirasi di dalam kelas lewat para guru yang terus belajar mengakarkan dan membuahkan ilmu bagi masyarakat. Harus juga perlu dicatat bahwa pada saat kepemimpinan guru berkembang dengan banyak kabupaten kota dan provinsi menciptakan struktur dan peran formal bagi kepemimpinan guru, jangan sampai peran formal ini jatuh pada birokratisasi sempit belaka.

Lebih penting lagi, kepemimpinan guru mesti mampu mengakomodasi inovasi ketika sistem pendidikan berupaya mencapai tujuan yang menantang di era akuntabilitas yang mengemuka. Di masa lalu, peran pemimpin guru dibatasi ruang lingkupnya dan ditentukan oleh kepala sekolah atau dinas (Kurikulum 2013). Sebaliknya, pada masa Kurikulum Merdeka (2020), lebih banyak peluang yang perlahan namun pasti tersedia bagi guru untuk memimpin reformasi kebijakan dan pedagogis, baik dari dalam—dan dari luar—sistem ‘sekolah’. Hal ini menunjukkan bahwa banyak guru berpeluang menjadi pemimpin penggerak saat ini, dengan mengemban tugas dalam berbagai aspek keterlibatan sekolah dan masyarakat serta menyumbangkan ide-ide perubahan lewat peran dalam tugas kemasyarakatan (RT/RW/desa), petugas KPPS, penyuluh, dan asosiasi profesional mata pelajaran.

Dalam lingkungan kebijakan pendidikan saat ini, kepemimpinan guru mendapat peran penting sebagai strategi ‘gerakan’ untuk mempertahankan guru potensial sekaligus mengembangkan guru semakin berkualitas. Para perumus kebijakan Merdeka Belajar rupanya sepakat dengan Darling- Hammond (2003) bahwa posisi guru pemimpin membantu membentuk jenjang karir dalam profesi guru yang dapat mempertahankan kualitas guru dalam sistem sekolah. Jadi, sambil tetap berada di ruang kelas, guru mampu mengambil peran alternatif sebagai profesional dengan menyuarakan keprihatinan – dan mengembangkan kekuatan – untuk mengadvokasi perubahan di tingkat sekolah dan masyarakat.

Ruang-ruang keterlibatan guru sebagai pemimpin adalah strategi jitu untuk mempertahan para guru kerasan dalam profesinya juga dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa mengembangkan kemampuan kepemimpinan guru dapat meningkatkan jumlah guru berpengalaman dalam berbagai tingkat pendidikan, mengurangi jumlah guru yang meninggalkan profesinya dalam lima tahun pertama, dan meningkatkan kemampuan pengajaran guru di dalam kelas. Seperti halnya peran strategis lainnya untuk meningkatkan sistem pendidikan, pemahaman kepemimpinan guru perlu mendapat dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Maka inilah saatnya bagi kita bergerak bersama mendukung gerakan kepemimpinan guru, membahas peluang, dan tantangannya di masyarakat.

Penulis memperoleh MSEd (St. John’s Univ. New York) dan PhD (Niagara Univ. New York),

Pembina Yayasan Lazaris – Pengelola SMP Katolik Bukit Raya, Nanga Serawai, Sintang