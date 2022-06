Mereka Butuh Perhatianmu

Oleh : Heriansyah

Pesan menyentuh hati yang disampaikan oleh Kiyai Luqmanulhakim pada acara Wisuda Taman Kanak-Kanak Pesantren Anak Sholeh Aulaadul Yamin (PAS AY) 11 Juni 2022 kemarin, diantaranya adalah Bahwa betapa “orangtua kita butuh perhatian kita.” Di moment Bulan Zulqaidah hampir mendekati 10 Zulhijjah 1443 H ini, tentu mengingatkan kita satu peristiwa besar. Pengabdian sempurna seorang hamba (Nabi Ibrahim AS) dan Bakti Sempurna seorang anak (Nabi Ismail AS) yang keduanya rela menjalankan perintah Allah SWT untuk berqurban.

Salah satu kisah yang harus menginspirasi anak untuk berbakti sempurna kepada kedua orang tua adalah ketika Nabi Ismail AS mengiyakan mimpi sang ayah untuk menyembelihnya. Sekalipun itu tidak terjadi, tentu atas izin Allah SWT. Tetapi, mereka sudah menunjukkan pengabdian sempurna seorang hamba yakni Nabi Ibrahim AS dan bakti sempurna seorang anak yakni Nabi Ismail AS.

Tentu kisah kedua ayah-anak ini, jika ditarik dalam diri kita masing-masing, baik itu pengabdian kita kepada Allah SWT maupun bakti kepada kedua orang tua, pasti kita tidak ada apa-apanya. Namun demikian, tentu kita juga harus berupaya meniru keduanya.

Pada tulisan ini, saya ingin menyoroti point bakti kepada kedua orang tua. Memang tanpa kita sadari, mungkin sulit sekali menemukan anak-anak zaman sekarang, yang baktinya kepada orangtua adalah bakti yang sempurna atau mulia. Padahal Islam sangat memuliakan mereka (baca:orang tua).

Oleh karena itu, agar kita mampu dalam berbakti sempurna paling tidak kita tahu apa yang mereka butuhkan? Dari sekian banyak pengalaman yang diceritakan oleh anak ketika menawarkan pemberian kepada orangtua, kebanyakan orangtua menolak dengan bahasa yang lembut. Misalnya, “Untuk kamu saja, kamu lebih membutuhkannya.” Padahal, mungkin mereka mau, tapi karena kasih sayang mereka enggan.

Paling tidak ada tiga upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, muliakanlah mereka sebagaimana Allah memuliakannya. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di dalam Alquran Surah Al-Isra ayat 23 dan Surah Luqman ayat 14, bukan hanya untuk berbuat baik dengan sebaiknya. Akan tetapi, memilih kata yang mulia dalam berucap juga menjadi penekanan, terutama diusia lanjutnya.

Betapa Allah SWT ingin anak memuliakan orang tua, sehingga ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah lalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ketika diperintahkan bersyukur kepada allah, lalu bersyukur kepada kedua orang tua. Terutama ibu, karena memang sosok ibu sangat mulia di pandangan islam. Terlebih lagi, hati seorang ibu sangat sensitif.

Ketika hamil Ibu harus rela merasakan capek, lelah, letih dan lesu dan semakin hari semakin bertambah berat badan itu semakin sulit ia berjalan. Ia harus berjalan dengan hati-hati melainkan semuanya untuk menjaga keselamatan buah hatinya si cabang bayi yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Tidak bisa terbayangkan oleh kita yang lahir dari rahim sang ibu, betapa sakitnya hari-hari yang ia lalui dengan membawa perut yang besar dan berat. Saat melahirkan kita, ia memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawanya bahkan tidak jarang ibu harus merelakan nyawaya asal sang bayi bisa hidup.

Beberapa orang yang menceritakan kondisinya merawat orang tua yang sudah diusia rentah, pernah bertutur, “Yang mereka khawatirkan adalah takut tidak bisa berbuat maksimal kepada ibu. Mengapa demikian? Karena memang ibu hatinya sangat sensitif, salah ucap saja, bisa membuat ia bersedih, apalagi jika memang sampai berlaku kasar. Sedangkan ke orang tua lelaki mereka yakin mampu melakukan bakti sempurna itu.”

Sosok ayah juga tidak kalah berjasanya dalam hidup kita, mereka memang tidak melahirkan, akan tetapi usaha-usaha mereka untuk menghidupi keluarga merupakan hal yang juga tidak mampu terbalaskan oleh anak. Entah, berapa kali ia tidak makan, karena makanan yang sedikit itu diberikan kepada anak.

Kedua, tanyakan apa keinginan mereka. Ternyata, dari berbagai macam kisah nyata anak yang merawat orangtuanya diusia rentah. Mereka hanya membutuhkan perhatian bukan keuangan si anak disisa umurnya. Misalnya, ada yang tiap hari ingin anak-anak menemaninya makan. Ada yang berharap tiap lebaran dapat telpon dari anak yang tidak bisa pulang kampung. Kadang jika ada rasa sakit, sakitnya pun hilang saat melihat anaknya datang atau sekedar menghubunginya via selular.

Ketiga, doakan mereka. Mendoakan mereka tidak hanya untuk yang sudah meninggal. Tetapi yang masih hidup pun perlu didoakan. Ketika kita tahu dan paham bahwa betapa susah dan senangnya ibu kita saat hamil dan susahnya ayah yang juga mencari nafkah. Sesungguhnya mengingatkan pada kita semua, bahwa betapa kita harus senantiasa berbakti dan mendoakannya, agar ia senantiasa dalam limpahan rahmat-Nya. Untuk Anda dan kita yang masih mempunyai orang tua, jika ada yang masih sering memperlakukannya dengan kasar, maka segeralah perbaiki diri dan perlakukanlah mereka laksana raja dan ratu atau pimpinan dimana tempat kita bekerja.

Semoga kita bisa menjadi anak yang mampu memberikan perhatian lebih ke orang tua, karena boleh jadi orang tua hanya perlu perhatian bukan keuangan kita. Waallahu ‘alam bisshawab.**

Penulis adalah Mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak dan bekerja di IAIN Pontianak