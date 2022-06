Bekal untuk Haji

Oleh: Hermansyah

Pada beberapa saat ini dan puluhan hari ke depan, umat Islam yang mampu dan beruntung melaksanakan proses menunaikan ibadah haji ke tempat yang mulia, tanah suci mekah dan sekitarnya. Disebut beruntung, karena yang boleh berangkat pada pelaksanaan haji kali ini hanya mereka yang memenuhi kriteria yang lebih ketat dari musim-musim sebelum. Untuk dapat sampai ke sana para calon jamaah haru meiliki bekal yang cukup berupa materi. Namun sejauh menurut Alquran, bekal materi belumlah cukup. Dalam surah al-Baqarah ayat 197 dinyatakan, “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Bekal terbaik untuk haji adalah takwa. Takwa merupakan kondisi hati yang terpelihara yang terbit darinya niat dan tindakan yang mulia yang sejalan dengan kebenaran yang diterangkan dalam agama: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi´ar-syi´ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS. al-Haj: 32).

Salah satu tanda orang yang takwa adalah hatinya bersih dan memiliki semangat berkorban, yakni menunda kensenangan jangka pendek untuk mendapatkan kebahagian yang abadi. Inilah agaknya antara lain hubungan antara ibadah haji dengan ibadah qurban.

Semangat berkorban yang diwujudkan dengan berbagi kesenangan berupa harta benda sangat bermakna dan terasa bagi sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Pada saatnya, secara lahir yang disembelih itu hewan kurban sesuai syariat yang dituntunkan. Namun maknanya ialah menyembelih hawa nafsu dan godaan setan, yang bermuara pada kepasrahan dan pengabdian diri kepada Allah.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu dan setan akan semakin dekat kepada Allah sekaligus dekat dengan sesama sesuai dengan makna kata “qurban”. Hati dan ingatannya senantiasa terpaut kepada Allah SWT. Dari sini dapat difahami firman-Nya dalam surah al-Kautsar ayat 2 yang menghubungkan salat dengan kurban: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

Maknanya, pengorbanan yang benar adalah dalam rangka menghubungkan diri kepada Allah. Sebab salat antara lain bermakna hubungan, yang mendekatkan hamba dengan Tuhan-Nya. Karena yang diterima dari pengorbanan adalah ketakwaan: ”Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya…”(QS. Al-Haj: 37).

Semangat pengorbanan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah telah diteladankan oleh Nabiyullah Ibrahim as. dan putranya Ismail as. sebagaimana yang yang sudah sering kita baca atau dengar. Contoh lain semangat pengorbanan yang diteladankan oleh keluarga Baginda Rasulullah SAW.

Pada saat malam takbiran, Ali ibn Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Bersama istrinya, Sayyidah Fathimah az-Zahra, Ali menyiapkan tiga karung gandum dan dua karung kurma. Terlihat, Sayyidina Ali memanggul gandum, sementara istrinya Fathimah menuntun Hasan dan Husein. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni.

Esok harinya tiba Salat ‘Id. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti salat jamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah ‘Id selesai, keluarga Rasulullah Saw. itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri.

Sahabat beliau, Ibnu Rafi’i bermaksud untuk mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga putri Rasulullah SAW. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi’i melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah itu.

Sayyidina Ali, sayyidah Fathimah azzahra, putra mereka Hasan dan Husein yang masih balita, pada saat hari raya makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu. Seketika Ibnu Rafi’i berucap istighfar, sambil mengusap-usap dadanya seolah ada yang nyeri di sana. Mata Ibnu Rafi’i berlinang butiran bening, perlahan butiran itu menetes di pipinya.

Kecamuk dalam dada Ibnu Rafi’i sangat kuat, setengah berlari ia pun bergegas menghadap Rasulullah. Tiba di depan Rasulullah, “Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Putra baginda, putri baginda dan cucu baginda,” ujar Ibnu Rafi’i. “Ada apa wahai sahabatku?” tanya Rasulullah.

“Tengoklah ke rumah putri Baginda, ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husein.”

“Kenapa keluargaku?” “Tengoklah sendiri oleh baginda, saya tidak kuasa mengatakan semuanya.”

Rasulullah pun bergegas menuju rumah Fathimah az-Zahra r.a. Tiba di teras rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, istrinya Fathimah dan kedua anaknya. Mata Rasulullah pun berlinang. Butiran mutiara bening menghiasi wajah Rasulullah nan suci.

Air mata Rasulullah berderai, melihat kebersahajaan putri beliau bersama keluarganya. Di hari yang mulia, di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak. Keluarga Rasulullah penuh tawa bahagia dengan gandum yang baunya tercium tak sedap, dengan makanan yang sudah basi.

“Ya Allah, Allahumma Isyhad. Ya Allah saksikanlah, saksikanlah. Di hari raya keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Di hari raya keluargaku berbahagia dengan makanan yang basi. Mereka membela kaum papa, ya Allah. Mereka mencintai kaum fuqara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi asalkan kaum fakir-miskin bisa menikmati makanan yang lezat. Allahumma Isyhad, saksikanlah ya Allah, saksikanlah,” bibir Rasulullah berbisik lembut.

Sayyidah Fathimah tersadar kalau di luar pintu rumah, Ayahandanya sedang berdiri tegak. “Wahai Ayahanda, ada apa gerangan Ayahanda menangis?”

Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari Beliau memeluk putri kesayangannya sambil berujar, “Surga untukmu, Nak. Surga untukmu.”

Demikianlah, menurut Ibnu Rafi’i, keluarga Rasulullah pada hari raya senantiasa menyantap makanan yang basi. Ibnu Rafi’i berkata, “Aku diperintahkan oleh Rasulullah Saw agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap hari raya. Aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun, selepas Rasulullah SAW wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadits, maka aku ceritakan agar jadi pelajaran bagi segenap kaum Muslimin.” (Musnad Imam Ahmad, jilid 2, hlm. 232).

Semogat berkorban semacam inilah yang langka pada saat ini. Bahkan bagi para pelaku haji, seperti rebutan dan bahkan saling sikut ketika thawaf, melontar jumrah, menciun hajar aswad dan ritual-ritual lainnya. Sering kita dengar para jamaah berebutan pada saat seharusnya antri di toilet, mengambil makanan dan seterusnya. Tindakan yang jelas-jelas mengganggu dan menyakiti jamaah lain untuk mendapatkan keutamaan pribadi. Begitu juga dalam kehidupan keseharian kita ketika setiap orang ingin memeroleh kesenangan sesaat seringkali mengabaikan kepentingan pihak lain seperti di jalan, pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Semoga bekal takwa mengiringi para jamaah ketika berhaji dan dibawa bekasnya ketika pulang ke tanah air. Mudah-mudahan para mendapatkan haji yang mabrur.**

Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak