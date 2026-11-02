Tidak Hanya Tilang, Pontianak Butuh Revolusi Tertib Lalu Lintas

Oleh: Dunatus Keprajaan*

SETIAP hari, pemandangan serupa berulang di berbagai perempatan Kota Pontianak. Saat lampu merah menyala, puluhan sepeda motor tetap melaju seolah rambu tersebut sekadar hiasan, disusul mobil-mobil yang tak mau kalah. Zebra cross pun lenyap dari fungsi utamanya karena tertutup derasnya kendaraan. Fenomena ini bukan lagi insiden luar biasa, melainkan telah berakar menjadi kebiasaan, dan di situlah letak persoalannya.

Sepanjang 2025, Kalimantan Barat mencatat 1.223 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 365 korban jiwa. Pontianak menjadi salah satu penyumbang terbesar, dengan titik rawan seperti persimpangan Siantan, Tanjung Hilir, dan kawasan Jembatan Kapuas I. Ketidaktertiban ini bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan cerminan budaya yang kian mengakar. Pontianak Post (9/10/2026) menyoroti dua pemicu utamanya: lemahnya pengawasan dan rendahnya disiplin berkendara. Keduanya berjalan dua arah: ketika pengawasan longgar, disiplin runtuh; dan ketika disiplin runtuh, pengawasan menjadi satu-satunya tumpuan. Padahal, tertib berlalu lintas seharusnya lahir dari kesadaran, bukan ketakutan akan tilang.

Advertisement Selama ini, solusi yang dihadirkan kerap berputar pada hal yang sama—menambah petugas, memperbanyak kamera, atau menggelar razia. Langkah tersebut memang perlu, namun sifatnya sekadar menambal masalah. Pola pikir ini harus diubah; Pontianak tidak cukup hanya diawasi, tetapi butuh revolusi mental dan budaya berkendara.

Enam Akar Masalah yang Sering Terlupakan

Advertisement Jika jujur ditelaah, terdapat enam akar persoalan yang jarang dibahas secara mendalam. Pertama, lemahnya penegakan hukum yang konsisten. Pelanggaran sering dianggap remeh karena sanksinya tidak dirasakan langsung. Pengendara cenderung tertib hanya saat ada polisi (Putri, Jurnal Fatwa Hukum, 2025; Saptomo, Tanjungpura Law Journal, 2022).Ironisnya, meski sistem ETLE telah beroperasi sejak 2021, jumlah pelanggaran di Pontianak justru meningkat dari 1.084 kasus (2022) menjadi 1.286 kasus (2024). Teknologi pengawasan terbukti belum mampu menyentuh akar budayanya.

Kedua, budaya permakluman atas nama ketergesaan. Pada jam sibuk, waktu menjelma menjadi momok. Masyarakat kerap menormalisasi aksi nekat menerobos lampu merah dengan dalih takut terlambat, capek, atau lapar, sehingga ego individu mengalahkan keselamatan kolektif.

Ketiga, tekanan lingkungan fisik. Suhu udara Pontianak yang menyengat ekstrem di siang hari menguras kesabaran dan memicu emosi. Menerobos rambu di tengah terik sering kali dianggap sebagai “aksi penyelamatan diri” yang cerdas agar cepat sampai, alih-alih dipandang sebagai tindakan fatal yang membahayakan nyawa (Pontianak Post, 19/10/2026).

Ketiga, ketergantungan akut pada kendaraan pribadi. Pontianak masih terjebak dalam kultur "satu orang, satu kendaraan" dengan rasio kendaraan mencapai 132,86 persen pada 2023 (Indah dkk., Jurnal Transportasi Multimoda, 2024). Minimnya alternatif transportasi massal membuat titik krusial seperti Jembatan Kapuas I berubah menjadi "hukum rimba" saat jam pulang kerja.

Keempat, pendidikan lalu lintas yang belum menyentuh semua lapisan. Sosialisasi selama ini terpusat pada siswa di sekolah. Padahal, orang dewasa—terutama orang tua yang mengantar anak—sering menjadi pelopor pelanggaran di depan anak-anak mereka sendiri (Pontianak Post, 15/10/2025).