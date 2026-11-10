Oleh: Siti Badriyah*

PERINGATAN Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali makna kepahlawanan modern di wilayah perbatasan. Kepahlawanan hari ini tidak lagi diukur dari angkat senjata, melainkan dari konsistensi menjaga kedaulan bangsa di beranda terdepan, seperti di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Di satu sisi, kemegahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdiri kokoh sebagai simbol kedaulatan fisik yang megah. Tetapi, di sisi lain, jika kita melangkah ke halaman rumah-rumah keluarga di wilayah perbatasan tersebut, kedaulatan ekonomi masih menghadapi tantangan kerentanan yang berlapis.

Pada penyusunan model keberlanjutan keuangan UMKM perbatasan yang tengah dikaji penulis, penelusuran data awal terhadap potret wilayah GalCilTas (Tertinggal, Terpencil, Perbatasan) menangkap sebuah anomali yang menghentak yaitu jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) aktif di Kecamatan Entikong nyatanya masih berjumlah angka nol (nihil). Angka nol ini adalah alarm keras bagi manifesto “Salam Ketahanan Keluarga” yang diluncurkan pada akun resmi instagram Kemendukbangga/BKKBN pada tanggal 28 Oktober 2026. Salam baru yang melambangkan sinergi asa, asih, dan asuh ini menegaskan tiga pilar perlindungan holistik keluarga yaitu dimensi fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika kuantitas kelompok UPPKA di garis depan berhenti (tidak ada), perisai ekonomi domestik tersebut rapuh. Untuk menghidupkannya, nilai kepahlawanan harus dilandasi dari hulu intelektual, yakni kelompok Akademisi yang menjadi poros tengah penyuplai peta jalan terintegrasi bagi empat elemen penggerak ekosistem pembangunan.

Advertisement Ada tiga faktor literasi keuangan sebagai perisai Ketahanan Keluarga di Garis Batas Negara diantaranya, pertama, jebakan keuangan di garis batas. Laporan Perkembangan UMKM Triwulan 2 Tahun 2026 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa Kabupaten Sanggau mempunyai 27.490 UMKM. Data UMKM tersebut tentu menjadi potensi pada nihilnya kelompok UPPKA di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. UMKM yang berpotensi menjadi UPPKA ini erat kaitannya dengan rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan yang terencana dan tingginya ketakutan terhadap risiko finansial (keuangan). Berada di wilayah geografis yang beririsan langsung dengan Malaysia membuat dinamika transaksi di Entikong sangat fluktuatif sekaitan dengan nilai tukar mata uang, harga barang dan omset pendapatan. Fluktuasi mata uang ringgit dan penetrasi produk dari Tebedu, Sarawak, Malaysia terjadi setiap hari di depan mata.

Kondisi kerentanan ini sejalan dengan teori yang dirangkum oleh Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchell pada Journal of Economic Literature tahun 2014 mengenai literasi keuangan. Lusardi dan Mitchell menekankan bahwa ketahanan tidak hanya bergantung pada besaran pendapatan, tetapi pada kecakapan mengelola uang dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi bertahan dari guncangan ekonomi. Tanpa literasi keuangan yang memadai, keluarga yang menjadi pelaku usaha mikro di perbatasan rentan terjebak dalam pengelolaan keuangan yang tumpang tindih antara kebutuhan konsumsi domestik (rumah tangga) dan modal usaha. Ketergantungan pada transaksi tunai konvensional dan minimnya pemahaman produk perbankan membuat ibu-ibu di perbatasan enggan membentuk kelompok usaha karena takut modalnya habis tak berbekas. Disinilah pahlawan birokrasi ditantang hadir memberikan solusi pembinaan literasi yang nyata.

Faktor kedua adalah inklusi keuangan digital dan pembayaran lintas batas. Akselerasi UPPKA memerlukan inklusi keuangan digital. Kajian empiris dari Martini dan Rismawandi pada Moneta: Journal of Economics and Finance tahun 2026 membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi financial (fintech) secara rutin dan tepat guna di dalam aktivitas operasional memiliki korelasi positif serta signifikan dalam mendongkrak performa keuangan pelaku UMKM. Ketika ekosistem digital masuk, pencatatan keuangan menjadi bankabel (bankable), memberikan kepastian serta rasa aman bagi keluarga untuk mulai membangun kelompok usaha. Namun, digitalisasi di perbatasan harus adaptif terhadap karakteristik perdagangan lintas batas (cross-border trade). Kehadiran inovasi seperti sistem pembayaran lintas batas berbasis Kode QR (Quick Response Code) atau Kode Respon Cepat antarnegara ASEAN yang dirilis pada Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia tahun 2023 memegang peran yang sangat krusial.

Advertisement Secara akademis, efektifitas sistem pembayaran lintas batas ini berpengaruh kuat sebagai katalis akselerasi ekonomi. Sejalan dengan temuan riset empiris nyata dari Anggraeni, Budi, dan Putri dalam Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting tahun 2026, integrasi ekosistem tekfin (teknologi finansial/fintech) terbukti berperan strategis sebagai variabel penguat yang melompatkan efektivitas tata kelola dan performa keuangan.

Tingkat literasi keuangan pelaku usaha mikro baru akan memberikan dampak pertumbuhan yang optimal apabila didukung oleh ketersediaan infrastruktur transaksi yang murah, aman, cepat, dan tanpa sekat mata uang yang rumit. Melalui implementasi QRIS Cross Border (Quick Response Code Indonesian Standard) Bank Kalbar di PLBN Entikong, wisatawan dan pedagang lintas batas kini dapat bertransaksi langsung secara nontunai menggunakan mata uang lokal yang terkonversi otomatis Bank Kalbar QRIS Cross Border Entikong. Kemudahan bertransaksi ini secara langsung meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi risiko penukaran kas tunai.

Faktor ketiga adalah Poros Intelektual Akademisi dalam Ekosistem Sirkular. Mengubah angka nol UPPKA di Entikong memerlukan rekonstruksi ekosistem pembangunan terintegrasi. Jangkar dari seluruh ekosistem sirkular ini bertumpu pada Akademisi di lembaga seperti Universitas Tanjungpura yang memosisikan diri sebagai poros penyedia kompas keahlian bagi empat pilar pembangunan. Uraiannya adalah sebagai berikut: poros tengah (akademisi) berperan menyuplai landasan teoritis bagi Pejabat untuk membuat regulasi makro, memformulasikan juknis (petunjuk teknis) praktis digital bagi pemerintah, memetakan analisis kelayakan finansial bagi pihak swasta, sekaligus turun langsung memberikan pendampingan edukasi literasi keuangan kepada pelaksana lapangan. Pilar pertama penentu kebijakan (pejabat) merupakan kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang membawahi regulasi makro UMKM dan pengembangan kawasan perbatasan. Aktor ini menerima input dari akademisi untuk menyusun regulasi afirmatif dan penganggaran makro, serta memberikan mandat kerja formal dan arahan strategis kepada fasilitator pelaksana teknis.

Pilar kedua fasilitator pelaksana teknis (pemerintah) merupakan instansi atau dinas sektoral di tingkat daerah/lapangan yang bertugas membina secara langsung pelaku UMKM di perbatasan. Aktor ini mengeksekusi juknis kerja dan bermitra atas kepastian stabilitas internet desa dan infrastruktur digital di pelosok Entikong dibawah pengawasan fungsional dan koordinasi dengan pihak terkait (pemerintah dan swasta).