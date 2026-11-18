Hasan Albasri

Oleh: Hasan Albasri

Mantan Ketua Lakpesdam NU Pontianak

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MINGGU sore, 15 November 2026, menjadi hari yang memprihatinkan bagi sebagian warga Pontianak. Hujan deras yang mengguyur kota kembali menyebabkan banjir di sejumlah kawasan permukiman. Berdasarkan pemantauan sejumlah kelompok masyarakat sipil (civil society), genangan terparah terjadi di Pontianak Utara, khususnya di sekitar Jalan Dharma Putra Dalam. Ketinggian air bahkan melampaui lutut orang dewasa.

Peristiwa seperti ini bukan hal baru. Banjir berulang setiap menjelang akhir tahun, tetapi upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah kota belum mampu mencegah warga kembali menjadi korban. Persoalannya bukan semata-mata curah hujan, melainkan juga bagaimana kota ini direncanakan, dibangun, dan dikelola.

Advertisement Pembangunan fisik Kota Pontianak terus melaju. Jalan diperlebar, gedung bertambah, dan kawasan komersial berkembang. Namun, kemajuan tersebut menyisakan ironi. Setiap musim hujan, genangan justru semakin meluas dan ketinggiannya kian mengkhawatirkan.

Ketika gedung semakin tinggi dan jalan semakin lebar, mengapa genangan air justru semakin luas dan dalam? Pertanyaan ini semestinya menjadi bahan evaluasi mendasar terhadap paradigma pembangunan dan kebijakan tata ruang Kota Pontianak.

Data Menunjukkan Genangan Semakin Meluas

Persoalan banjir di Pontianak tidak cukup dijelaskan melalui pengalaman warga atau kejadian sesaat. Data pemetaan spasial dan sejumlah dokumen resmi menunjukkan adanya persoalan genangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan analisis Gemawan Spatial Center terhadap pemetaan genangan periode 2018–2024, luas area tergenang di sejumlah kecamatan mengalami peningkatan. Di Pontianak Utara, luas genangan bertambah 13,81 persen, dari 980,10 hektare pada 2018 menjadi 1.115,40 hektare pada 2024.