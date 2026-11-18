Oleh: Aswindirno,S.Pd.,M.Pd.,C.MTr.,C.PS.,C.LS*

PERNAHKAH kita berpikir sejenak dan bertanya: berapa banyak pengorbanan seorang guru yang tidak pernah kita ketahui? Berapa banyak rasa lelah yang disembunyikan di balik senyumnya ketika memasuki ruang kelas? Berapa banyak persoalan keluarga yang ditinggalkan sementara ia harus berdiri di depan kelas dengan penuh semangat? Dan berapa banyak harapan serta impian yang ia titipkan kepada anak didiknya, meskipun kehidupannya sendiri belum tentu sepenuhnya sejahtera?

Pada tanggal 25 November 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Guru Nasional. Namun, sebelum kita mengucapkan selamat kepada para guru, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak dan merenungkan satu pertanyaan sederhana: sudahkah kita benar-benar menghargai orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak kita?

Advertisement Guru juga manusia. Mereka memiliki anak yang harus disekolahkan, keluarga yang harus dinafkahi, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, serta impian yang ingin diwujudkan. Mereka juga bisa lelah, kecewa, sakit, dan menangis. Tetapi, di tengah semua itu, esok paginya mereka kembali berdiri di depan kelas, menyapa murid-muridnya, lalu berkata, "Anak-anak, hari ini kita belajar."

Ada guru yang berangkat mengajar sebelum matahari terbit. Ada yang harus melewati jalan berlumpur, menyeberangi sungai, menempuh perjalanan jauh, bahkan menghadapi keterbatasan fasilitas demi memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.

Kita sering berbicara tentang mutu pendidikan, kurikulum, teknologi, kecerdasan buatan, dan berbagai program peningkatan kualitas pembelajaran. Semua itu penting. Tetapi, jangan sampai kita lupa bahwa di balik keberhasilan sebuah program pendidikan, ada manusia bernama guru yang menjadi penggerak utamanya.

Advertisement Jangan hanya menuntut guru untuk terus berinovasi, tetapi lupa memberikan kesempatan untuk berkembang. Jangan hanya meminta guru meningkatkan kompetensi, tetapi mengabaikan kesejahteraannya. Jangan hanya menuntut profesionalisme, tetapi melupakan perlindungan dan penghargaan terhadap profesinya. Sebab, guru yang bahagia, terlindungi, dan dihargai akan memiliki ruang yang lebih baik untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Ada satu kenyataan yang perlu kita renungkan bersama. Tidak semua guru memulai perjalanan pengabdiannya dengan kehidupan yang mudah. Ada yang bertahun-tahun menunggu kepastian status. Ada yang mengabdi dengan penghasilan terbatas. Ada yang menghadapi ketidakpastian masa depan, sementara tuntutan pekerjaan terus bertambah. Mereka tidak meminta untuk diperlakukan istimewa. Mereka hanya berharap agar pengabdiannya dihargai secara manusiawi.

Jangan sampai seorang guru harus memilih antara memenuhi kebutuhan keluarganya atau membeli perlengkapan pembelajaran bagi murid-muridnya. Jangan sampai guru yang mengabdikan puluhan tahun hidupnya justru merasa tidak memiliki kepastian atas masa depan mereka.

Hari Guru Nasional seharusnya tidak berhenti pada pemberian bunga, hadiah, puisi, dan ucapan terima kasih. Penghormatan yang sesungguhnya harus diwujudkan dalam kebijakan yang adil, kesejahteraan yang layak, perlindungan hukum, pemerataan penempatan guru, serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Kita tidak boleh membiarkan kata "ikhlas" menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak guru. Keikhlasan adalah nilai luhur, tetapi keadilan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama.