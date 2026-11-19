Oleh: Wigih Prasetyo*

PERPAJAKAN bukan lagi sekadar persoalan menghitung dan membayar pajak. Bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha dan badan, kewajiban perpajakan juga mencakup berbagai proses administrasi, pelaporan, pemenuhan dokumen, hingga komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kompleksitas tersebut membuat keberadaan pihak yang dapat membantu wajib pajak menjadi semakin penting.

Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa perkembangan penting dalam hal ini. PMK 55/2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak ditetapkan pada 22 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak 24 Agustus 2026. Regulasi ini sekaligus menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai konsultan pajak.

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Pihak Lain sebagai Alternatif Kuasa bagi Wajib Pajak

Salah satu hal yang menarik dalam PMK 55/2026 adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Pihak lain adalah seseorang, selain konsultan pajak dan keluarga, yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan ditunjuk oleh wajib pajak sebagai kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Advertisement Pengaturan ini memberikan ruang yang lebih luas kepada wajib pajak. Mereka tidak harus selalu menggunakan jasa konsultan pajak ketika membutuhkan bantuan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan administrasi, pihak lain dapat menjadi pilihan yang sah.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa. Dalam aturan tersebut, pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa meliputi konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga.

Apa Manfaatnya bagi Wajib Pajak?

Kehadiran pihak lain memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak. Tidak semua kebutuhan perpajakan memerlukan pendampingan dari konsultan pajak. Ketika kebutuhan hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu, pihak lain dapat menjadi alternatif yang relevan.

Manfaat berikutnya adalah efisiensi waktu dan tenaga. Wajib pajak yang memiliki kesibukan dalam menjalankan usaha dapat memberikan kuasa kepada pihak yang kompeten untuk menangani urusan perpajakan tertentu. Dengan begitu, wajib pajak dapat lebih fokus pada kegiatan utama tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Pihak lain juga memberikan kepastian mengenai kompetensi. SKT menjadi bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pihak lain dapat diperiksa dan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan SKT.