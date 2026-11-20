Oleh: Tri Satria Adiguna*

BAYANGKAN suatu hari nanti perjalanan dari Pontianak menuju Singkawang menjadi lebih cepat berkat jalan tol.

Pada saat yang sama, kereta api melintasi Kalimantan Barat, mengangkut komoditas dari kawasan industri dan pedalaman menuju Pelabuhan Kijing dengan biaya lebih efisien. Truk melaju lancar dan distribusi barang semakin cepat.

Advertisement Sekilas, semua ini menjanjikan kemajuan bagi perekonomian Kalimantan Barat. Namun, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab sejak awal: bagaimana nasib usaha kecil di sepanjang jalan lama ketika kendaraan tak lagi melewati tempat mereka berjualan?

Wacana pembangunan Tol Pontianak–Singkawang kembali mengemuka setelah kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Kalimantan Barat pada Juli 2026, terutama dalam pembahasan konektivitas menuju Pelabuhan Kijing.

Hingga pemberitaan per Juni 2026, proyek sepanjang sekitar 144 kilometer tersebut belum masuk dalam daftar 50 proyek jalan tol yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan belum memasuki tahap konstruksi. Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah merencanakan jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan.

Advertisement Kedua rencana ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap konektivitas di Kalimantan Barat. Namun, semakin besar infrastruktur yang direncanakan, semakin penting pula memastikan bahwa manfaat dan risiko pembangunannya telah diperhitungkan secara matang.

Ketika Kendaraan Tak Lagi Singgah

Dalam pembangunan infrastruktur, kita sering membicarakan manfaat yang mudah terlihat, seperti waktu tempuh yang lebih singkat, biaya logistik yang lebih rendah, dan kemudahan masuknya investasi. Semua itu penting. Namun, ada dampak lain yang terkadang luput dari perhatian, yakni berpindahnya aktivitas ekonomi dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dalam kajian transportasi, fenomena ini dikenal sebagai bypass effect atau efek pintas. Ketika kendaraan memilih jalan tol untuk menghemat waktu, kawasan usaha di jalan lama berpotensi kehilangan pelanggan yang sebelumnya singgah untuk makan, mengisi bahan bakar, membeli oleh-oleh, atau memperbaiki kendaraan.