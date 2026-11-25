Oleh: Muhammad Fahmi Faisal*

PADA 1 April 2026 di Seoul, Indonesia dan Korea Selatan menaikkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus (Special Comprehensive Strategic Partnership, SCSP), tingkat kemitraan yang baru pertama kali dimiliki kedua negara. Hari itu juga, Menteri ESDM dan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea (MCEE) meneken nota kesepahaman (MoU) Energi Bersih yang mencakup sistem penyimpanan energi (ESS), efisiensi energi, dan jaringan pintar. Tujuh bulan kemudian, seorang analis energi dari Seoul menilai belum banyak kemajuan sejak MoU diteken. Tulisan ini berargumen bahwa kemitraan ini harus diukur bukan dari jumlah MoU, melainkan dari berapa megawatt beban industri yang tumbuh efisien dan rendah karbon. Ujian terberatnya justru ada di luar Jawa.

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Kepentingan Korea lebih dalam dari perdagangan senilai US$20,09 miliar pada 2024. Pertama, dalam target emisi (NDC) 2030 dan 2035 yang diserahkan ke UNFCCC, Korea menyatakan akan memakai kerja sama sukarela Pasal 6 Persetujuan Paris, termasuk untuk target 2035: pengurangan emisi bersih 53–61 persen dari level 2018. Indonesia dan Korea sudah meneken MoU Pasal 6 pada Juni 2024: Korea menyubsidi proyek penurunan emisi di Indonesia, lalu kredit karbonnya dibagi kedua negara.

Kedua, feronikel, salah satu ekspor utama Indonesia ke Korea, termasuk prekursor baja yang emisinya dihitung dalam mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (CBAM) Uni Eropa, yang berlaku penuh sejak 1 Januari 2026 Ketiga, sejak 2021 Korea menghentikan pembiayaan publik untuk PLTU baru di luar negeri, sehingga ruang keterlibatannya memang di sisi energi bersih.

Advertisement Bagi Indonesia, listrik industri yang kotor kini adalah risiko daya saing, bukan sekadar urusan lingkungan. Masalahnya, investasi Korea masih menumpuk di Jawa: menurut data Kementerian Investasi hingga Oktober 2025, lima provinsi tujuan teratas semuanya berada di Jawa.

Kalimantan Barat: Industri Tipis, Lonjakan Beban di Depan Mata

Pada 2024, penjualan listrik PLN di Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 3.559,87 GWh. Sebanyak 61,9 persen diserap rumah tangga, dan hanya 8,0 persen oleh 777 pelanggan industri, jauh di bawah porsi industri nasional sebesar 30,1 persen. Data panel PLN dan BPS 2013–2024 yang penulis olah memperlihatkan pola yang sama. Penjualan listrik tumbuh 6,7 persen per tahun, lebih cepat dari produk domestik regional bruto (PDRB) riil yang tumbuh 4,4 persen, sehingga konsumsi listrik per juta rupiah PDRB naik dari 17,0 menjadi 21,8 kWh.

Pola ini konsisten pada 9 dari 11 tahun. Pelanggan rumah tangga bertambah dengan laju yang hampir sama, 6,7 persen per tahun. Jumlah pelanggan industri memang naik 111 persen sejak 2013, tetapi lebih dari separuhnya (54,6 persen pada 2024) masih berada di koridor Pontianak–Kubu Raya–Mempawah–Singkawang. Data ini konsisten dengan pertumbuhan yang digerakkan perluasan sambungan rumah tangga, sementara industri masih terkonsentrasi di satu koridor.

Sebagian beban industri besar memakai pembangkit sendiri; Inalum, misalnya, mengoperasikan PLTU 3×25 MW untuk kilang alumina Mempawah fase pertama. Artinya, sebagian energi industri tidak tercatat dalam penjualan PLN.