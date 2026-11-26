Oleh: Hermansyah*

SEPANJANG 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memverifikasi 4.727 kejadian bencana. Sebanyak 99,26 persen di antaranya hidrometeorologi: bencana air, cuaca, dan api. Banjir terjadi 2.009 kali. Kebakaran hutan dan lahan 1.329 kali. Bencana itu merenggut 1.666 nyawa dan membuat 12,1 juta orang menderita serta mengungsi. Tahun 2026 belum tutup. Hingga dasarian kedua November, Kepala BNPB menyebut sekitar 2.397 kejadian. Karhutla 1.096 kali. Banjir 647 kali. Asap kemarau dan lumpur hujan kembali menghajar negeri yang sama.

Kemarau dan hujan sering disebut nasib musim. SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat indikasi luas kebakaran pada 2025 sebesar 359.619 hektare. Pada Januari–Juli 2026, luas itu sudah mencapai 202.004 hektare, naik 69 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun belum selesai, api sudah menyalip. Hutan yang habis di musim kering adalah penahan air yang hilang di musim basah.

Advertisement Pada November 2026 dua musim itu berdiri bersamaan. Utara khatulistiwa, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sudah masuk hujan dan mulai dilanda banjir serta longsor. Selatan, seperti Papua Selatan, masih kemarau, dan lahan masih terbakar. Kepala BNPB mengingatkan bahwa pergantian dua musim di Indonesia dapat dibaca lebih dahulu. Banjir, longsor, kekeringan, dan karhutla semestinya disambut dengan siaga. Musim yang sudah diberi tanda, lalu tetap menelan korban, menyingkap kelalaian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah melihat pola yang lebih panjang. Suhu udara Indonesia naik rata-rata 1,2 derajat Celsius dibanding masa pra-industri. Sepanjang 1991–2024, hujan sangat lebat hingga ekstrem, di atas 150 milimeter sehari, semakin sering dan merata. Kalimantan serta sebagian Papua cenderung lebih basah. Nusa Tenggara cenderung lebih kering. Kemarau yang mengeras di satu wilayah dan hujan yang membengkak di wilayah lain tumbuh dari kenaikan suhu yang sama. Negeri ini bisa kehausan dan tenggelam dalam musim yang berdekatan.

Surat ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa kerusakan telah tampak di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Ayat itu menjadi salah satu dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa ini memahami perubahan iklim sebagai pergeseran jangka panjang yang membuat cuaca lokal ekstrem, termasuk lewat perubahan pola curah hujan. Segala tindakan yang merusak alam dan berdampak pada krisis iklim dilarang.

Advertisement Deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang melepas gas rumah kaca secara besar-besaran, lalu melemahkan daya bumi menyimpan karbon, juga dilarang. Semua pihak wajib mitigasi dan adaptasi, menekan jejak karbon di luar kebutuhan pokok, dan mendorong transisi energi yang berkeadilan. Fatwa mengaitkan sebagian korban dengan perbuatan manusia: lahan dibakar dengan sengaja, hutan digunduli, dan aliran air disumbat.

Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 sudah lebih dahulu mengatur pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, kerugian orang lain, dan gangguan kesehatan dilarang. Memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil untung dari api itu juga dilarang. Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan hukumnya wajib. Ketika kebakaran hutan dan lahan tercatat 1.329 kali dalam satu tahun, membuka lahan dengan api yang merusak perlu diganti dengan cara yang tidak menimbulkan asap dan kerugian bagi orang lain.

Fatwa ini menjangkau orang yang memegang korek, juga yang menyediakan lahan, yang membiarkan asap, dan yang mengambil untung ketika kabut menutup kota. Pembiaran dihitung sebagai perbuatan. Keuntungan dari lahan yang dibakar dihitung sebagai bagian dari kerusakan. Pengendalian tidak bisa diserahkan kepada hujan yang diharapkan memadamkan api sendiri. Jalan yang ditunjuk konkret: lahan tanpa bakar, perhutanan sosial, dan hukum yang menjangkau orang per orang maupun badan usaha.

Mata rantai menuju banjir tertulis dalam Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, yang dirujuk pula oleh fatwa iklim. Kegiatan yang merusak ekosistem, mencemari air, dan memutus daur hidrologi wajib dihindari. Tanah gambut yang terbuka tidak menyimpan air. Lereng yang gundul melepas lumpur ke sungai. Hutan yang rusak pada kemarau tidak lagi menahan air. Ketika hujan datang, air itu meluap. Sebagian dari 2.009 banjir pada 2025 berawal dari kerusakan hutan dan lahan di musim kering sebelumnya.