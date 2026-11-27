Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen yang mempertemukan angka pendapatan dan belanja pemerintah. Pada rasional ini terdapat gambaran besar mengenai kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya ekonomi, menentukan prioritas pembangunan, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat tahun 2027 semestinya tidak berhenti pada besaran anggaran, melainkan bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana Kalimantan Barat mampu membangun kemandirian fiskal di tengah ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat?

Pertanyaan semakin relevan ketika hubungan fiskal pusat dan daerah menghadapi tuntutan efisiensi, penajaman prioritas belanja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Kalimantan Barat, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena struktur ekonominya masih ditopang komoditas primer, terutama perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan antardaerah.

Advertisement Kalimantan Barat sesungguhnya memiliki modal ekonomi yang besar. Wilayahnya mencapai sekitar 147.000 kilometer persegi, berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki jaringan perdagangan melalui Pontianak dan kawasan pesisir, serta didukung aktivitas perkebunan dan pertambangan di berbagai kabupaten.

Namun, kelimpahan sumber daya ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan kapasitas fiskal yang kuat. Dari sinilah paradoks pembangunan daerah muncul. Aktivitas produksi dapat berkembang, nilai perdagangan meningkat, dan investasi terus masuk, tetapi kemampuan pemerintah daerah memperoleh pendapatan untuk membiayai pembangunan belum tentu tumbuh sebanding. Persoalan APBD Kalbar 2027, dengan demikian, bukan semata bagaimana memperbesar penerimaan, melainkan bagaimana mengubah struktur ekonomi daerah menjadi fondasi fiskal yang lebih produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Advertisement Sejarah Ekonomi Ekstraktif

Untuk memahami persoalan fiskal Kalimantan Barat, sejarah ekonomi perlu ditempatkan sebagai landasan analisis. Sejak masa kolonial, kawasan Kalimantan Barat berkembang melalui jaringan perdagangan sungai, komoditas hutan, pertambangan emas, dan hubungan ekonomi dengan pelabuhan-pelabuhan regional.

Sungai Kapuas memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan antara kawasan pedalaman dan pesisir. Pontianak tumbuh sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan hasil produksi pedalaman dengan jaringan pasar regional. Sementara itu, komunitas Melayu, Dayak, Tionghoa, dan kelompok masyarakat lainnya membangun hubungan ekonomi melalui perdagangan, pertanian, pertambangan, dan aktivitas pasar.