Mitsubishi Optimis Penjualan Dua Mobil Andalannya Sesuai Target di IIMS 2022

JAKARTA – Pameran Jakarta Auto Week (JAW) dan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong penjualan Mitsubishi. Seiring dengan turunnya pandemic, pihak PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengharapkan penjualan yang cukup besar, terutama dalam IIMS 2022.

“Kalau kita lihat skalanya besar dan waktunya mendekati lebaran. Jadi banyak sekali konsumen yang sudah merencanakan untuk mudik lebaran dengan mobil baru. Itu prospek yang kami akan garap,” ujar Amiruddin, General Manager of Sales and Marketing Division PT MMKSI.

Saat gelaran JAW, Mitsubishi berhasil menembus target penjualan yang ditetapkan. Hal ini pun membuat PT MMKSI merasa percaya diri untuk meningkatkan target dalam IIMS 2022 yang diselenggarakan pada 31 Maret hingga 10 April 2022.

“Kita punya target yang cukup baik, kurang lebih targetnya 1.000 unit. Xpander 60 persen, sementara 40 persen di Pajero Sport. Melihat hasil JAW dan momentum Ramadan serta lebaran yang tren market tumbuh kami optimis dengan target ini. Mudah-mudahan itu tercapai,” lanjut Amiruddin.

Agar lebih mendongkrak peminat, PT MMKSI memberikan diskon saat pameran. “Dari sisi after sales, 10 persen untuk aksesoris asli New Xpander, diskon lebih besar ;agi yaitu 15 persen utnuk aksesoris resmi Pajero Sport, kemudian untuk dashboard camera diskon 10 persen selama IIMS,” jelas Boedyarto, General Manager After Sales Division PT MMKSI.

Dilanjutkan Boedyarto, ada diskon 20 persen utnuk pembelian oilki Mitsubishi resmi semua varian MNGO. Ada juga aki atau baterai yang diskon 15 persen khusus beli di IIMS. Diskon paling besar ada pada pembelian ban yaitu 34 persen.

“Cukup besar ini diskonnya, tentunya tire y sesuai dengan standar yang dipakai oleh Xpander dan Pajero Sport,” jelas Boedyarto. (*/r)