Yamaha Raih 8 Penghargaan, Dominasi Otomotif Award 2022

JAKARTA – Yamaha mengukuhkan dominasi di ajang penghargaan bergengsi Otomotif Award yang digelar pada Jumat, 1 April 2022. Sebanyak 8 award diraih oleh Yamaha di segmen matik, bebek dan sport, termasuk Rookie of The Year 2022.

Pencapaian ini merupakan prestasi membanggakan sekaligus membuktikan kualitas dan keunggulan produk-produk Yamaha yang diterima dengan baik oleh pasar Indonesia.

”Kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh konsumen, dealer, pemasok, dan karyawan Yamaha, karena tahun ini Yamaha dapat menjadi merek yang paling banyak mendapatkan penghargaan di ajang Otomotif Award 2022. Ini adalah bukti bahwa produk dan layanan Yamaha memiliki kualitas dan diakui oleh konsumen Indonesia. Kami juga ingin mendedikasikan pencapaian yang luar biasa ini kepada semua pihak yang selalu mendukung merek Yamaha. Yamaha selalu berupaya untuk terus menciptakan demand baru dan berinovasi tanpa henti untuk mencapai misi perusahaan kami yaitu “Kando Creating Company” dan slogan “Semakin Di Depan”. Produk terbaru kami “Fazzio Hybrid-Connected” merupakan salah satu inovasi baru dari Yamaha untuk pasar Indonesia. Kami sangat senang Yamaha Fazzio Hybrid-Connected dapat memenangkan 2 penghargaan sekaligus, sebagai Best Medium Retro Skutik dan Rookie of The Year 2022. Kami berjanji akan terus membuat inovasi-inovasi baru untuk pasar Indonesia, nantikan terus kejutan-kejutan selanjutnya dari Yamaha”, ungkap Takeyama Hiroshi, Deputy Director Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Dari hasil penilaian oleh dewan juri, motor kategori Classy Yamaha yaitu Fazzio Hybrid-Connected layak dinobatkan sebagai Rookie of The Year. Pendatang baru yang menjadi kejutan besar dunia otomotif roda dua Tanah Air di awal tahun ini tersebut, mampu menunjukkan prestasi cemerlang seiring booming motor ini di market Indonesia.

Pada segmen matik, Fazzio Hybrid-Connected juga membuktikan kualitasnya dengan menyabet predikat Best Medium Retro Skutik. Selain itu juga terdapat Lexi yang diganjar label Best Medium Skutik 125 cc. Lalu Best Big Skutik untuk Tmax DX.

Sementara itu di kategori sport, motor sport teranyar Yamaha yaitu All New R15M Connected-ABS diganjar sebagai Best Sport Fairing 150 cc. Makin lengkap dengan prestasi WR 155 R yang menjadi Best Sport Low Dual Purpose dan Best Sport Retro yang disematkan pada XSR 155.

Selain itu, Yamaha pun mencatatkan konsistensi pencapaian terbaik di bagian motor bebek atau moped dimana MX King 150 masih mempertahankan kejayaan dengan status sebagai Best Cub 150 cc.

Keunggulan Yamaha dalam meraih banyak penghargaan di Otomotif Award merupakan bagian dari bukti kesuksesan menghasilkan produk-produk bermutu tinggi. Hadirnya deretan motor unggulan Yamaha pun kian mendukung kehidupan berkendara konsumen yang juga kini dilengkapi dengan gaya hidup sesuai tren terkini.

Berikut daftar 8 award yang diraih Yamaha di Otomotif Award 2022 :

1.Best Cub 150 cc : MX King

2.Best Medium Skutik 125 cc : Lexi

3.Best Medium Retro Skutik : Fazzio Hybrid-Connected

4.Best Big Skutik : Tmax DX

5.Best Sport Fairing 150 cc : All New R15M Connected-ABS

6.Best Sport Low Dual Purpose : WR 155 R

7.Best Sport Retro : XSR 155

8.Rookie of The Year : Fazzio Hybrid-Connected. (*/r)