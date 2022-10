Peserta Wanita Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Pilih WR 155 R

JAKARTA – Saat ini makin banyak penggemar aktivitas off road yang menjatuhkan pilihan pada WR 155 R untuk mendukung hobi maupun berkompetisi, sehingga Yamaha menyediakan wadah dalam aktivitas bLU cRU off road yang rutin diadakan. Konsumen dan komunitas WR 155 R yang juga merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans pun dapat menyalurkan kegemaran dan menampilkan skill terbaik.

Mereka telah membuktikan keunggulan WR 155 R dalam kegiatan bLU cRU riding experience off road, dan juga kompetisi seperti yang baru-baru ini digelar yaitu Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge. Pengguna WR 155 R ambil bagian di ajang balap ketahanan di trek off road itu yang memiliki tiga kelas yaitu WR 155 R Advance, WR 155 R Community A, WR 155 R Community B.

Gelaran Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge ternyata juga menarik minat Nanda Helmia Pratiwi yang akrab dipanggil Tiwi, satu-satunya peserta wanita yang mengikuti ajang tersebut. Sebagai penghobi aktivitas off road, dia pun ingin merasakan berkompetisi di balapan ketahanan offroad Yamaha dengan menggunakan WR 155 R miliknya. Tiwi tercatat sebagai starter di kelas WR 155 R Community B.

”Saya turut serta juga di event Yamaha enduro ini untuk mendapatkan pengalaman dan merasakan keseruan acara bersama pengguna WR 155 R lainnya. Saya memang suka aktivitas off road, biasanya trabasan bersama komunitas WOI (WR Owner Indonesia) chapter Purwakarta. Hobi saya ini dimulai karena suka nonton dan latihan grasstrack. Di 8 bulan lalu saya lihat-lihat di media sosial tertarik dengan WR 155 R dan beli motor ini dengan uang saya sendiri. Setelah itu bergabung dengan WOI Purwakarta yang sekarang sudah menjadi keluarga kedua saya,” cerita Nanda Helmia Pratiwi, wanita muda berusia 20 tahun asal Tasikmalaya yang tinggal di Purwakarta.

Tiwi telah merasakan kualitas WR 155 R yang teruji dengan baik sehingga dia makin enjoy menjadikan motor itu sebagai “The Real Adventure Partner”.

”Saya pernah mencoba motor trail lain, namun saya pilih WR 155 R karena kapasitas mesin motor ini paling besar di kelasnya. Power WR 155 R juga besar dan performa sangat bagus. Saya rasakan keunggulan motor ini kalau di trek trabasan mampu melewati tanjakan dan rintangan dengan mudah. Juga makin asyik dikendarai dengan menambah kecepatan saat touring. Saya juga pakai WR 155 R buat keseharian ke tempat bekerja. Rasanya nyaman menggunakan motor ini dan bikin saya berani tampil beda,” tutur Tiwi.

Memiliki motor WR 155 R dan bergabung dengan komunitas WOI (WR Owner Indonesia) membuat Tiwi makin bersemangat dalam berpetualang. Dia kini memilih aktif di lingkungan off road, tapi juga tidak meninggalkan kegemaran di lingkup road race. Dunia otomotif roda dua memang melekat erat dengannya sejak kecil karena pengaruh dari sang ayah yang suka motor dan memiliki bengkel. Karenanya tak heran, Tiwi tumbuh dekat dengan motor dan meskipun dia wanita namun menikmati kegemaran yang identik dengan dunia laki-laki tersebut.

WR 155 R

Mengusung tema The Real Adventure Partner, WR 155 R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya sehingga mampu mendukung aktivitas hobi berpetualang sang pengendara.

WR 155 R mengusung mesin berkapasitas 155cc, liquid cooled, 4 langkah dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang mampu menghasilkan tenaga 12,3 KW/ 10.000 rpm dan torsi 14,3 Nm/ 6.500 rpm. Dengan performa mesin yang tangguh dan bertenaga, WR 155 R sangat handal digunakan untuk menjelajah berbagai medan baik on road maupun off road.

Untuk suspensi depan, WR 155 R mengaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. Selain itu, karakternya yang rigid turut mengoptimalkan pengunaan motor baik di on road maupun off road. Sementara untuk suspensi bagian belakang, didukung dengan Link Type Monocross bertekanan yang dilengkapi oli dan dapat diatur tingkat kekerasannya sesuai dengan selera sang pengguna.

Agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan, WR 155 R sudah menggunakan ban dual purpose yang menempel pada velg berbahan alumunium. Untuk jenis rangkanya sendiri, sudah mengadopsi semi double cradle yang kokoh serta turut meningkatkan pengendalian yang lebih maksimal saat berkendara.

Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan speedometer LCD multifungsi yang informatif dan hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat. Rem cakram ganda bergelombang (wave double disc brake) yang terpasang pada motor juga semakin mengoptimalkan fungsi pengereman.

Daya jelajahnya yang tinggi berkat kapasitas tangki besar yang mencapai 8,1 liter. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata, juga memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver. (*/r)