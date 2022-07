Beli Motor Honda Hemat Rp5 Juta Lewat Promo Juliet

PONTIANAK – Astra Motor Kalimantan Barat meluncurkan promo Juliet (Juli Extra Hemat) berupa potongan angsuran untuk All New Honda Vario 160 dan New Vario 125. Konsumen akan mendapat promo spesial berupa diskon angsuran hingga Rp80.000/bulan atau hemat sampai dengan Rp5 juta. Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit diseluruh dealer di area Kota Pontianak sepanjang Juli ini.

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmady berharap promo ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya. “Setiap bulan Astra motor telah memberikan berbagai macam promo, untuk di bulan Juli ini Astra Motor memberikan promo Juliet. Semoga dengan adanya promo ini terus memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memilih sepeda motor idaman,” ungkap Yusticia.

Selain melakukan pembelian langsung ke dealer, konsumen juga bisa melakukan pembelian sepeda motor Honda melalui aplikasi MotorkuX. melalui aplikasi Motorku X, konsumen dapat melihat foto sepeda motor, warna, spesifikasi. “Maka ini tentu akan mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan, termasuk diantaranya adalah harga sepeda motor Honda tersebut,” kata dia.

Manfaat lain adalah konsumen bisa mendapatkan informasi dealer yang dapat memberikan fasilitas untuk mencoba test drive motor tersebut. Sehingga dengan janjian melalui aplikasi ini, maka konsumen mendapatkan kepastian tentang jadwal dan kepastian motor dan dealer tempat ia akan melakukan test ride. Selain itu, konsumen akan mudah mendapatkan informasi produk dan program promo lainnya.

Sebagai informasi, All New Honda Vario160, tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.

Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporty ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara. Dengan angsuran mulai dari Rp1.286.000.

New Honda Vario 125, Honda Vario125 ini tampil dengan gaya desain lebih mewah, agresif, berkelas dengan gaya skutik eksklusif masa kini. Disiai lain, pasa bagian atas dari kemudi dari Honda Vario 125 ini pun juga tampak sebuah speedometer yang simpel namun futuristik. Honda Vario 125 membawa teknologi panel full digital. Dimana, beberapa panel penunjuk seperti indikator kecepatan, indikator bahan bakar, indikator trip meter, indikator mesin, indikator lampu serta sein gang dapat memberikan informasi dan mudah dibaca mengenai kondisi Honda Vario 125 ini saat digunakan. Dengan angsuran mulai dari Rp1.256.000. (ars)