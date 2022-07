Yamaha Luncurkan Warna Baru MT-15 yang Modern dan Sporty

JAKARTA – Yamaha MT Series dikenal luas di kalangan pecinta motor sport sebagai partner berkendara yang dapat diandalkan. Beragam keunggulan yang dimiliki seperti kualitas performa dan akselerasi, mampu menemani konsumen untuk menikmati aktivitas keseharian dan hobi mereka.

Salah satu keluarga MT Series yang punya banyak kelebihan adalah MT-15, sport naked bike yang kerap mendapatkan penyegaran warna untuk memanjakan para penggemar. Seperti yang teranyar di bulan Juli 2022 ini diluncurkan warna baru MT-15 yaitu Metallic Dark Grey dan Metallic Blue.

MT-15 Metallic Dark Grey mewakili perkembangan tren terkini dengan gaya modern sesuai selera market. Dengan dominasi warna abu-abu serta sentuhan warna cyan yang diaplikasikan pada bagian cover samping dan buritan membuat tampilan motor ini kian trendy. Makin segar dengan velg warna cyan menjadikan penampilan MT-15 Metallic Dark Grey selaras style era saat ini dengan tetap mengangkat karakter sporty.

Sedangkan MT-15 Metallic Blue merepresentasikan ciri khas warna biru pabrikan Yamaha yang jadi kebanggaan pecinta motor Yamaha. Warna baru membuat tampilan motor ini makin gagah dan maskulin, dan ditambah lagi dengan velg berwarna biru, turut mendongkrak rasa percaya diri penggunanya kala berkendara di jalanan.

”MT-15 Master of Torque adalah salah satu pilihan partner berkendara di jajaran motor sport bagi konsumen di Tanah Air. Karakter motor ini yang agresif dan sporty semakin dipertegas dengan kemunculan warna baru yang kami luncurkan di bulan Juli 2022 ini. Sentuhan kombinasi warna yang diaplikasikan pada MT-15 warna baru ini kian mengangkat kesan trendy dan modern. Selain tampilan yang fresh dan sangar, dengan fitur dan teknologi modern serta torsi besar yang mendukung performa motor ini, makin melengkapi keunggulan MT-15 untuk menemani aktivitas konsumen,” papar Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

MT-15 memiliki desain berkarakter keluarga MT Series, disematkan dua position light LED serta satu lampu utama dengan Projector LED. Sudah dilengkapi dengan speedometer full digital dengan shift timing light. Kesan moge look juga tampak dengan adanya big bike switch untuk sistem pengoperasian motor (cut off/ on dan starter engine). Penggunaan LED pada lampu belakang turut membuat sistem pencahayaan motor menjadi semakin terang, awet dan efisien.

MT-15 menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang meningkatkan handling dan membuat tampilan motor gagah. MT-15 juga dilengkapi Assist & Slipper clutch dimana Assist clutch membuat pengoperasian kopling jadi lebih ringan dan Slipper clutch meminimalisir engine break saat deselerasi. MT-15 dibekali mesin berkapasitas 155cc, 4 katup dengan 6 percepatan yang mampu menyemburkan tenaga maksimum sebesar 14,2 kW/ 10.000 rpm dan menghasilkan torsi maksimum 14,7 Nm/ 8.500 rpm. MT-15 juga sudah dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) yang menjadikan torsi merata di setiap putaran mesin.

MT-15 warna baru dipasarkan seharga Rp 37,930,000 on the road Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/mt-15/

Informasi Produk

Hyper Naked Bike

MT-15 muncul dengan desain yang semakin mewarisi karakter dari keluarga MT Series, terutama pada tampilan depan khususnya wajah yang terlihat lebih sangar dan agresif berkat kehadiran dua position light LED serta satu lampu utama dengan Projector LED yang menyerupai predator yang siap menerkam mangsa. Dengan teknologi LED mampu menghasilkan cahaya lebih terang dan fokus.

MT-15 juga sudah dilengkapi dengan speedometer full digital dengan shift timing light yang berfungsi untuk memberi informasi kepada pengemudi kapan harus melakukan perpindahan gigi guna meraih performa berkendara yang optimal. Handle bar lebar yang menunjang posisi duduk lebih tegak serta kehadiran big bike switch untuk sistem pengoperasian motor (cut off/ on dan starter engine), sukses menciptakan kesan moge look yang kental pada MT-15.

Beranjak ke sektor tengah motor, body MT-15 turut dibuat lebih padat namun tetap menghadirkan garis tegas dengan detil sudut yang tajam, terutama pada area tangki serta air shroud yang membuat tampilan motor terlihat berotot dan semakin sporty. Bagian ekor belakang pun sama, mendapat sentuhan lebih padat dengan model jok menyatu dan lebih panjang sehingga menciptakan ruang posisi duduk yang lebih luas serta nyaman baik bagi sang pengendara maupun penumpang. Penggunaan LED pada lampu belakang turut membuat sistem pencahayaan motor menjadi semakin terang, awet dan efisien.

Urban Big Bike Design

Memiliki desain layaknya Big Bike, MT-15 memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat handling motor ini menyenangkan. Hal ini didukung berkat kehadiran suspensi up side down (USD) yang tidak hanya meningkatkan handling, tetapi turut membuat tampilan motor menjadi gagah. Pengaplikasian aluminum swing arm yang kokoh dengan bobot ringan serta ban tubeless bertapak lebar turut menghasilkan rasa berkendara yang lebih optimal. Selain itu penggunaan rangka Delta Box yang ikonik pada motor yang terbukti kuat serta kokoh, membuat rasa berkendara MT-15 juga menjadi semakin rigid.

The Master of Torque

MT-15 dibekali dengan mesin berkapasitas 155cc, 4 katup dengan 6 percepatan yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 14,2 kW/ 10.000 rpm dan menghasilkan torsi sebesar 14,7 Nm/ 8.500 rpm. Tidak hanya itu, dapur pacu MT-15 juga sudah dilengkapi liquid cooled (berpendingin cairan) yang mampu menjaga suhu motor tetap pada suhu yang optimal serta Variable Valve Actuation (VVA) yang menjadikan torsi merata di setiap putaran mesin.

Kelebihan lain yang ditanamkan pada mesin MT-15 adalah fitur assist yang membuat pengoperasian kopling menjadi ringan serta slipper clutch yang memperhalus proses perpindahan gigi sehingga meningkatkan akselerasi berkendara menjadi lebih cepat. Pengaplikasian teknologi DiASil Cylinder & Forged Piston membuat mesin motor menjadi tiga kali lebih awet, kuat dan ringan. (*/r)