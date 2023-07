Pengguna R Series, Rasakan Atmosfer Keseruan bLU cRU Riding Experience

PECINTA Yamaha selalu menantikan aktivitas bLU cRU baik yang digelar di trek on road maupun off road. Digelar di berbagai wilayah Indonesia dengan sejumlah agenda menarik, bikers Yamaha bergabung mendapatkan edukasi dan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Seperti yang diadakan di Aceh dan Surabaya, Yamaha mengajak pengguna motor R Series untuk mengikuti bLU cRU riding experience dengan berkendara di lintasan on road.

Yamaha merangkul konsumen, komunitas dan fans untuk Enjoy mengikuti aktivitas bLU cRU dan berkendara dengan motor sport unggulan Yamaha. Selain itu, juga diberikan pelatihan Skill Up sebagai panduan teknik berkendara yang tepat dan Connect dengan bikers Yamaha lainnya.

Atmosfer keseruan event bLU cRU juga terasa saat dilaksanakan di Aceh, Minggu 25 Juni 2023. Puluhan pengguna R Series yaitu R15 dan R25 turut serta dalam acara bLU cRU riding experience yang digelar di Aceh. Mereka memanfaatkan agenda yang disuguhkan seperti edukasi mengenai My Yamaha Motor Members, lalu city touring sambil menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan. Menempuh jarak sekitar 63 km, para peserta berkendara keliling kota Banda Aceh lalu menuju area gunung Geurutee di Kabupaten Aceh Jaya.

”Pecinta Yamaha di Aceh antusias ambil bagian dalam kegiatan bLU cRU riding experience yang kali ini diikuti oleh pengguna R Series. Kami menyediakan wadah bagi mereka dalam aktivitas ini untuk berkumpul bersama sekaligus mendapatkan edukasi yang bermanfaat untuk kehidupan berkendara pengguna motor Yamaha. Ditambah dengan touring, membuat peserta makin menikmati kebersamaan dalam aktivitas bLU cRU riding experience ini,” ungkap Joni Lie, General Manager Marketing Main Dealer Yamaha Alfa Scropii.

Sama halnya di Surabaya, Jawa Timur, dimana pengguna R15 Series juga bergabung dalam bLU cRU riding experience yang dilaksanakan Sabtu 24 Juni 2023. Puluhan peserta berkumpul di dealer Sentral Yamaha untuk mengikuti agenda event ini yang dibuka dengan coaching clinic safety riding yang diberikan oleh tim Yamaha Riding Academy. Setelah itu dilanjutkan dengan city touring start dari area dealer Sentral Yamaha, lalu menyambangi ikon kota Surabaya yaitu Monumen Kapal Selam, hingga berakhir di Rumah Baik Ers.

Touring sejauh 20 km itu termasuk menu acara lainnya dinikmati oleh para peserta, salah satunya M. Irgiyan yang menggunakan All New R15 Connected tipe standard. “Ini pertama kali saya ikut kegiatan resmi Yamaha, senang bisa bergabung karena manfaat yang saya dapatkan. Jadi lebih memahami teknik berkendara yang tepat, juga pentingnya menggunakan kelengkapan riding gear. Dari dulu saya memang ingin punya R15, motor impian ini akhirnya bisa saya miliki akhir tahun 2022 lalu. Saya beli generasi terbaru R15 yaitu All New R15 Connected karena model motor ini, bentuknya besar seperti moge, riding position enak pas di badan saya, fitur-fitur juga mendukung saat riding. Rasanya bangga ketika dipakai di jalanan, jadi pusat perhatian. Motor ini biasanya saya pakai buat kumpul dengan teman-teman komunitas, dan dipakai liburan ke Jember,” tutur M.Irgiyan, pemuda berusia 20 tahun asal Sidoarjo. (*/r)