New Honda ADV 160 Diluncurkan di Kalbar  

PONTIANAK – New Honda skutik ADV 160 akhirnya pertama kali kepada masyarakat Kalimantan Barat di Gaia Bumi Raya City, Sabtu (6/8). Kepala Wilayah Astra Motor Pontianak, Lukas Ferinata mengatakan sepeda motor ini hadir dengan pengalaman berkendara yang semakin nyaman.

“Motor ini memiliki ukuran bodi belakang dibuat lebih lebar, sehingga secara keseluruhan terlihat lebih proporsional dan more big scooter image,” kata dia.

“New Honda ADV 160 juga memiliki mesin yang lebih canggih. Yakni 160cc 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Mesin baru tersebut mampu mendukung gaya berkendara pengguna dengan tenaga yang lebih besar, mencapai 11,8 kW @8.500 rpm. Torsi pun berlimpah hingga 14,7 NM @6.500 rpm,” papar dia.

Marketing HSO Astra Motor Pontianak, Prasetya Agusta memaparkan, fitur New Honda ADV 160 semakin canggih dengan adanya perubahan bentuk bodi samping. Yang menambah luas volume bagasi sebesar 30 liter atau naik 2 liter yang dapat memuat lebih banyak barang.

Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap. Wind screen memiliki ukuran yang lebih tinggi dan terdiri dari 2 tingkat ketinggian yang dapat diatur dengan mudah tanpa perlu membuka baut.

Sementara desain lampu depan dipertahankan dengan LED dan daytime running lights (DRL) yang modern. Tinggi tempat duduk yang dibuat lebih rendah, menjadikan berkendara sehari-hari dengan New Honda ADV 160 menjadi lebih nyaman.

Skutik ini juga dilengkapi lampu belakang dengan Emergency Stop Signal (ESS) untuk keadaan darurat saat pengereman mendadak di kecepatan tinggi. New Honda ADV 160 juga mempunyai fitur Honda Smart Key System untuk meningkatkan keamanan motor. Suspensi belakang pada skutik premium ini dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman.

Selain itu, semakin membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman dengan tipe ABS ini, disematkan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC). Fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang. Sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

New Honda ADV 160 terdapat dua tipe yakni ABS dan CBS, serta mempunyai 6 varian warna antara lain: Tough Matte Black, Tough Matte Red, Tough Matte White, Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White. Astra Motor Kalbar membanderol motor ini Rp37 jutaan untuk tipe CBS dan Rp40 jutaan untuk tipe ABS. “Harga ini untuk on the road Kota Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah,” pungkasnya. (ars)