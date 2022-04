Terbukti Unggul, Tiga Motor Sport Yamaha Raih Otomotif Award 2022

JAKARTA – Deretan produk segmen sport Yamaha kembali meraih pencapaian cemerlang dengan tiga penghargaan dari Otomotif Award 2022. Hal ini juga merupakan bagian dari pembuktian keunggulan motor sport Yamaha yang merupakan favorit konsumen di pasar Indonesia.

Tiga produk tersebut adalah All New R15M Connected-ABS yang dinobatkan sebagai Best Sport Fairing 150 cc, lalu ada XSR 155 yang menjadi Best Sport Retro dan WR 155 R diganjar Best Sport Low Dual Purpose. All New R15M Connected-ABS terhitung masih fresh belum genap setahun hadir sedangkan dua tahun lalu XSR 155 dan WR 155 R mengisi market Tanah Air, namun tiga motor sport baru ini mampu menjadi yang terbaik dalam penghargaan prestisius Otomotif Award 2022.

”Kami sangat bangga terpilihnya tiga motor sport Yamaha sebagai yang terbaik dalam ajang bergengsi Otomotif Award tahun ini. Hal ini pun dapat diraih berkat dukungan dealer, konsumen dan juga karyawan Yamaha yang telah bekerja keras dengan semangat tinggi. Kualitas tiga motor sport Yamaha ini terbukti unggul dan mencerminkan inovasi yang terus kami lakukan demi memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Selain itu dengan adanya produk-produk sport Yamaha ini semakin mendukung konsumen untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

All New R15M Connected-ABS merupakan varian tertinggi dari All New R15 Connected yang meluncur pada Desember 2021 lalu dan langsung mendapatkan respon positif dari konsumen. Memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, serta M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Pada bagian itu terdapat satu lampu utama dengan projector LED dan ditambah lagi dengan Twin Eyes LED Position Light terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF-R7.

Telah dilengkapi dengan full digital speedometer yang dirancang dengan konsep smart cockpit design terinspirasi dari YZF-R1. All New R15M Connected-ABS menawarkan sensasi berkendara maksimal berkat mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan. Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8500 rpm. Terlebih lagi telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Performa All New R15M Connected-ABS disempurnakan dengan Quick Shifter yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling. Selain itu, didukung Assist & Slipper Clutch dimana Assist clutch membuat tarikan kopling lebih ringan, sedangkan Slipper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat.

Fitur canggih lainnya yang diaplikasikan adalah Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) yang membuat kontrol pengereman semakin optimal. Serta telah menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang meningkatkan handling, pengendalian lebih maksimal serta menjadikan motor tampak gagah dan sporty.

Sementara itu, XSR 155 memiliki keunggulan perpaduan desain bergaya klasik modern serta fitur dan teknologi terkini. Tampilan klasik modern XSR 155 tampak pada model tangki Drip-Shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara, jok single seat dengan desain klasik yang stylish, desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, dan Full LCD Digital Speedometer bergaya retro yang dilengkapi Multi Information Display (MID). XSR 155 juga sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD), serta dilengkapi Assist & Slipper Clutch.

Sedangkan WR 155 R telah terbukti ketangguhannya sebagai “The Real Adventure Partner” menemani para penggunanya menaklukan beragam trek offroad. Pada WR 155 R diaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik.

WR 155 R juga menggunakan ban dual purpose agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver. (*/r)