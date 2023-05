Keseruan bLU cRU Community Experience, Adventure Pakai WR 155 R di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Aktivitas bLU cRU menjadi agenda rutin yang aktif dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Merangkul para pecinta Yamaha Sport yang gemar berkendara di trek on road maupun off road, kegiatan bLU cRU selalu mendapatkan antusiasme tinggi.

Dengan turut serta dalam kegiatan Yamaha bLU cRU yang disemangati “Spirit of Challenge”, peserta yang bergabung dapat Enjoy, Skill Up dan Connect bersama-sama. Mereka akan Enjoy mengendarai sepeda motornya, lalu bisa Skill Up berkendara melalui edukasi yang diberikan, serta Connect dengan pengendara lainnya.

Sebagai implementasi event bLU cRU, kali ini bikers WR 155 R di wilayah Semarang dan Yogyakarta berkumpul untuk mengikuti bLU cRU Community Experience yang diadakan Minggu 14 Mei 2023. Berangkat dari dua titik masing-masing di Yamaha Flagship Shop Semarang dan Yamaha Flagship Shop Yogyakarta, sebanyak 50 pemilik WR 155 R lantas berkendara menuju titik kumpul di dealer Yamaha Sentral Magelang.

Sebelum melakukan adventure di jalur cross country, mereka mendapatkan pengetahuan safety riding yang diberikan oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA). Selain itu peserta juga memperoleh edukasi mengenai My Yamaha yang memudahkan konsumen mendapatkan layanan purna jual secara lebih praktis melalui aplikasi yang terdapat pada smartphone. Setelah agenda tersebut, perjalanan melalui beragam karakter lintasan off road dimulai. Terasa mudah dan menyenangkan dilakukan menggunakan motor WR 155 R yang dibekali berbagai keunggulan untuk mendukung kenyamanan berkendara. Rute petualangan ini pun berakhir kala sampai di Silancur Highland Magelang.

”Kegiatan bLU cRU Community Experience ini melibatkan komunitas dan konsumen WR 155 R untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bersama Yamaha. Ditambah dengan bisa terkoneksi dengan sesama pengguna WR 155 R, menjadi benefit yang diterima positif oleh peserta. Seperti yang diadakan di Yogyakarta kali ini, mereka juga berkesempatan meningkatkan skill berkendara dengan arahan oleh instruktur Yamaha Riding Academy. Tak heran aktivitas bLU cRU selalu dinantikan, karenanya pastikan ambil bagian di event selanjutnya,” ungkap Paul Himawan, Chief Yamaha DDS 3 (Jawa Tengah – Yogyakarta).

Kemeriahan bLU cRU Community Experience diakui oleh salah seorang peserta, Kevin Mahardika, membuat dirinya betah bergabung dalam event ini. ”Saya turut serta dalam bLU cRU Community Experience ini untuk merasakan keseruan acara sekaligus riding bersama pengguna WR 155 R lainnya dari Semarang dan Yogyakarta. Motor WR 155 R mengantarkan saya menikmati petualangan ini, didukung fitur dan teknologi modern yang dirancang Yamaha. Berkendara terasa nyaman karena memiliki suspensi unggulan, lalu performa teruji baik dengan adanya mesin 155 cc VVA (Variable Valve Actuation). Ban dual purpose juga membantu melibas hambatan di jalanan sehingga dapat dilewati hingga tiba di lokasi terakhir. Ini pengalaman yang sangat berarti bagi saya, aktivitas Yamaha bLU cRU memang bermanfaat dan menyatukan bikers WR 155 R,” tutur Kevin Mahardika. (*/r)