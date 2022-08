Honda Ajak Pengunjung GIIAS Rasakan Fitur Keselamatan Honda Sensing

Honda menawarkan kepada pengunjung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 untuk merasakan fitur Honda Sensing. Baik melalui driving simulator maupun test drive.

Honda menyediakan Zona Safety yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk merasakan teknologi Honda Sensing di kendaraan Honda All New BR-V dan Honda New CR-V Hybrid.

“Saat ini semakin banyak produk Honda di Indonesia yang telah dilengkapi fitur Honda Sensing, dan pengunjung juga dapat lebih mengenal bahkan merasakan pengalaman menggunakan fitur ini melalui berbagai fasilitas yang kami hadirkan di booth Honda di GIIAS,” kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam siaran pers, Minggu (14/8).

Zona Safety Honda menampilkan berbagai informasi mengenai teknologi keselamatan, termasuk Honda Sensing. Di dalam zona ini, pengunjung dapat mempelajari fitur-fitur Honda Sensing secara visual melalui sebuah layar LCD besar yang di dalamnya terdapat mobil Honda City Hatchback.

Selain itu, juga terdapat sebuah alat driving simulator yang dapat digunakan oleh konsumen untuk merasakan pengalaman berkendara menggunakan fitur keselamatan Honda Sensing.

Fitur-fitur Honda Sensing meliputi Road Departure Mitigation, Auto High-Beam Headlights, Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Collision Mitigation Brake SystemTM, dan Lead Car Departure Notification System.

Editor : Edy Pramana/Jawa Pos