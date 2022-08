Sektor Logistik Siap Dorong Penjualan Kendaraan Niaga

Perbaikan ekonomi nasional di tengah meredanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mengangkat penjualan otomotif tahun ini. Prospek kendaraan niaga diperkirakan akan tetap positif selama harga komoditas terus menanjak dan kebutuhan logistik masih tinggi.

General Manager PT Dunia Express Transindo (Dunex) Christ Hermawan mengakui tingginya pertumbuhan sektor logistik membawa dampak positif bagi pertumbuhan industri otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan niaga atau komersial. “Kami siap mendorong penjualan otomotif nasional,” ujarnya saat mengunjungi booth Isuzu di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 di ICE BSD Serpong Banten, Minggu (14/8).

Namun sebagai perusahaan logistik, kata Crist, pihaknya membutuhkan kendaraan-kendaraan yang memiliki performa tangguh.”Kendaraan logistik harus bisa maksimal untuk mengirim barang dari satu titik ke titik lain. Selain produk harus andal, layanan purna jual seperti servis dan ketersediaan suku cadang juga harus maksimal,” tegasnya.

Untuk mendukung operasional perusahaan, pihaknya selalu memilih produk otomotif yang andal dan terbukti tangguh. Termasuk dalam hal after sales service.”Kami pilih yang memiliki aftersales service responsif. Siap memperbaiki kapan saja, menyediakan hotline dan pengawalan yang lebih direct kepada kami,” paparnya.

Customer and Product Services Division Head Astra Isuzu Heri Wasesa mengakui, perusahaannya menerapkan program layanan after sales yang prima untuk perusahaan logistik. Yakni, program layanan darurat 24 jam, mechanic on site dan part on site di lokasi pelanggan.”Kini, program itu kita terapkan juga ke sektor migas, pertambangan, dan perkebunan,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, sejumlah program diberikan mengacu pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Secara umum, konsumen ingin produktivitas kendaraan operasionalnya tetap tinggi.”Artinya, kendaraan operasional harus selalu tersedia, tidak boleh mogok,” tegasnya.

Regional Office Executive Isuzu Motor Limited Koji Nakamura menilai penjualan kendaraan niaga di Indonesia sangat bagus. Hal itu terlihat dari market share Isuzu yang terus bertumbuh dari 18 persen pada Juni 2019, menjadi 25 persen di Juni 2022. “Kami akan terus mendukung industri otomotif nasional Indonesia untuk menjadi dominant player,” cetusnya.

Berdasar data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Isuzu sepanjang 2021 naik 52 persen dari tahun sebelumnya yakni dari 17.855 unit menjadi 27.276 unit. Lalu, hingga semester pertama 2022, penjualan Isuzu mencapai 14.956 unit atau melonjak 25 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 11.968 unit.