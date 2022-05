Nikmati Promo Lebaran Ala Honda Kalbar  

PONTIANAK – Memasuki bulan Mei 2022 dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalbar memberikan promoLEBARAN (Lebih Banyak Ragam Promo Dari Honda) berupa potongan angsuran sepeda Motor Honda yakni, All New Honda CB150Xdan New Honda Vario 125.

Masyarakat dapat memiliki Deretan sepeda motor Honda Dengan promo spesial berupa diskon angsuran hingga Rp50.000/bulan atau hemat sampai dengan Rp5 juta. Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit di seluruh area Kota Pontianakdisepanjang bulan Mei 2022.

All New Honda CB150 XCB150X dibekali mesin berkapasitas 150 cc, DOHC, berpendingin cairan, dengan transmisi 6-percepatan. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 11,5 kW pada 9.000 rpm dan torsi maksimum di angka 13,8 Nm pada 7.000 rpm.Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar yaitu 38 km/L berdasarkan hasil tes ECE R40. CB150X yang menjadi pionir di kelas motor sport adventure 150 cc. dengan angsuran mulai dari Rp1.691.000.

New Honda Vario125 Honda Vario 125 ini tampil dengan gaya desain lebih mewah, agresif dan berkelas dengan gaya skutik eksklusif masa kini. Di sisi lain, pada bagian atas dari kemudi dari Honda Vario 125 ini pun juga tampak sebuah spedometer yang simpel namun futuristik. Honda Vario 125 membawa teknologi panel Full Digital. Dimana, panel tersebut akan memberikan multi informasi. Beberapa panel penunjuk seperti indikator kecepatan, indikator bahan bakar, indikator trip meter, indikator mesin dan indikator lampu serta sein yang dapat memberikan informasi dan mudah dibaca mengenai kondisi Honda Vario 125 ini saat digunakan. Dengan angsuran mulai dari Rp1.252.000.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi mengatakan bahwa,dalam menyambut awal bulan Mei dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H ini dimanfaatkan Astra Motor Kalbar guna mengapresiasi dan mempermudah para konsumen setia sepeda motor Honda di Kalimantan Barat.

“Terimakasih kepada konsumen setia sepeda motor Honda yang telah menjadikan motor Honda pilihan untuk menemani perjalanan sehari-hari maupun di hari Raya ini, berbagai promo pun telah kami sajikan selaku Main Dealer Astra Motor Kalbar, semoga promo LEBARAN ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan,” ungkap Yusticia.

Selain melakukan pembelian langsung ke dealer, konsumen juga bisa melakukan pembelian sepeda motor Honda melalui aplikasi MotorkuX. melalui aplikasi Motorku X, konsumen dapat melihat foto sepeda motor, warna, spesifikasi maka ini tentu akan mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan, termasuk diantaranya adalah harga sepeda motor Honda tersebut.

Manfaat yang kedua adalah konsumen bisa mendapatkan informasi dealer yang dapat memberikan fasilitas untuk mencoba test drive motor tersebut. Sehingga dengan janjian melalui aplikasi ini, maka konsumen mendapatkan kepastian tentang jadwal dan kepastian motor dan dealer tempat ia akan melakukan test ride. Ketiga konsumen akan mudah mendapatkan informasi produk dan program promo lainnya. (ars)