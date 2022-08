Tampilkan Layar LED Terbesar di GIIAS 2022, Hyundai Cetak Rekor MURI

JawaPos.com – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk “Tampilan Layar LED Terbesar di Pameran Otomotif” melalui kehadiran Inspirational Media Wall LED di GIIAS 2022. Penghargaan ini diraih karena layar LED tersebut memiliki luas sebesar 504 meter persegi.

Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Awan Rahargo, Direktur Marketing MURI, di booth Hyundai di Hall 1A di ICE BSD City. Wall LED ini sekaligus menampilkan hasil karya seni yang didominasi oleh permainan warna dan bentuk visual menarik dengan berbagai kumpulan media art.

Hasil kolaborasi ini disebut merepresentasikan visi Hyundai Progress for Humanity yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Beberapa diantaranya termasuk d’strict (Wave Flat), Shudder (Color Bubble, Feast of Colors, Life and String), BeamMonster (Waterfall, Steps of the Future, The Growth of Dreams) dan Universal Everything (Run Forever).

Astrid A. Wijana, Head of Marketing PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan pihaknya sangat bangga meraih penghargaan MURI untuk Tampilan Layar LED Terbesar di Pameran Otomotif yang dihadirkan sepanjang GIIAS 2022.

“Inspirational Media Wall LED ini memang kami siapkan untuk memberikan pengalaman yang terbaik untuk pengunjung GIIAS 2022 sehingga mereka dapat menikmati media art yang ditampilkan sambil melihat jajaran produk Hyundai saat berkunjung di booth kami,” jelas Astrid di booth Hyundai di GIIAS 2022, di ICE, Tangerang, Banten.

Awan Rahargo, Direktur Marketing MURI mengatakan, pihaknya mengapresiasi Hyundai yang menampilkan booth nya dengan LED Wall yang telah mencetak rekor MURI untuk Tampilan LED Terbesar di Pameran Otomotif. Semoga dengan penghargaan yang diterima hari ini semakin banyak pelaku bisnis yang menampilkan terobosan seperti yang dilakukan Hyundai,” terang Awan.

