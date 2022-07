Penjualan Daihatsu Naik Signifikan di Kalbar

PONTIANAK – Main dealer resmi mobil Daihatsu di wilayah Kalbar menggelar kegiatan Test Drive Seru Mobil Daihatsu yang menghadirkan ratusan konsumen setia mobil Daihatsu, Sabtu (16/7) di Rumah Radakng, Pontianak. Kegiatan itu juga mengundang empat komunitas mobil di Pontianak. Kepala Cabang PT Astra Daihatsu Pontianak Yohanes Erwin, dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai produk terbaru dari Daihatsu kepada konsumen setia mobil Daihatsu.

“Kita kan di tahun 2022 ini ada beberapa mobil yang baru launching, nah di momen inilah kita perkenalkan dengan cara memperlihatkan secara langsung unitnya dan memberikan kesempatan untuk test drive,” tegasnya.

Ada pun produk terbaru yang diperkenalkan dalam even ini diantaranya All New Xenia Generasi ke 3, lalu ada Daihatsu Roxy, dan Daihatsu New Sirion. “Kita harapkan melalui kegiatan semacam ini konsumen setia kita tertarik untuk membeli berbagai produk terbaru kita yang sudah dirancang dengan desain terkini dan fitur yang lengkap sesuai perkembangan zaman,” tambahnya.

Selain menjajal jajaran mobil-mobil Daihatsu, pada event ini, para konsumen juga bisa melakukan uji emisi dan cek item gratis. Adapula promi dan diskon khusus yang diberikan bila memesan mobil saat kegiatan berlangsung.

Dalam kesempatan ini dirinya mengakui untuk penjualan mobil Daihatsu di wilayah Kalbar mulai awal tahun 2022 tadi sangatlah menjanjikan. Naiknya harga komoditas asal Kalbar terutama CPO di pasar global ikut membuat permintaan mobil di pasaran menjadi meningkat. Terdongkraknya penjualan Daihatsu juga berimbas kepada market share, dimana saat ini Daihatsu menguasai 30 persen pasar mobil di Kalbar.

“Kita mulai awal tahun tadi rata-rata penjualan selalu tembus hingga 550 unit perbulan. Dimana 40 persennya disumbangkan oleh lini mobil komersial. Ada pun secara tipe, mobil yang paling laku masih didominasi oleh Grand Max, Ayla, Seigra ,dan hingga Xenia,” timpalnya lagi.

Hanya saja, kata dia, menurunnya harga TBS sawit dan CPO juga berpengaruh terhadap penjualan dua bulan terakhir. “Tapi tidak signifikan. Ada koreksi sedikit saja, sekitar 10 persen dibanding bulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingka bulan yang sama tahun lalu ada kenaikan drastis malahan,” jelas dia.

Sementara itu, Nova, salah satu peserta kegiatan itu mengaku senang dengan adanya kegiatan semacam ini. Selain bisa menjadi sarana hiburan bagi dirinya dan keluarga, dirinya juga bisa mencoba langsung unit terbaru dari produk mobil Daihatsu. “Rencananya mau beli sih unit terbaru dari Daihatsu ini, yaitu Daihatsu Roxy. Karena pas dicoba tadi cocok untuk dipakai untuk aktivitas keseharian di wilayah perkotaan,” tukasnya. (ars/r)