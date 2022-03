Puncak bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” di Bali dan Lombok

LOMBOK – Akhir tahun 2021 lalu Yamaha menyuguhkan momen penting di dunia otomotif roda dua Tanah Air dengan meluncurkan All New R15 Connected Series dan bLU cRU Indonesia. Setelah itu sejumlah aktivitas bergulir terkait motor sport terbaru Yamaha itu dan bLU cRU.

Salah satu yang dilakukan adalah event bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” dengan menggeber All New R15 Connected Series yang diikuti oleh bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans.

Semarak event bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” diawali akhir Januari 2022 lalu di Jakarta, lalu berlanjut di Semarang, Surabaya, Bali sampai akhirnya pada puncaknya Maret ini di Mandalika.

Rangkaian penyelenggaraan bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini sukses menjadi ajang pembuktian keunggulan dan ketahanan All New R15 Connected Series serta memberikan pengalaman berkendara baru bagi mereka yang terlibat di dalam aktivitas tersebut.

Dan puncak agenda bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” diadakan selama 4 hari dimulai tanggal 17 Maret hingga 21 Maret 2022. Aktivitas dimulai dari Bali lalu ke Mataram dan Mandalika, yang diisi dengan city touring menggeber All New R15 Connected Series serta menyaksikan langsung ajang balapan motor dunia MotoGP.

”Rentetan pelaksanaan bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” yang diadakan dalam periode tiga bulan terakhir ini menyuguhkan beragam keunggulan All New R15 Connected Series yang mampu mendukung dalam menghadapi tantangan karakter jalur yang dilalui. Tidak hanya untuk mobilitas harian, motor ini juga teruji menjadi partner berkendara handal untuk perjalanan jarak jauh. Bahkan, peserta bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” juga diberikan kesempatan turun di trek sirkuit untuk menjajal motor ini. Sehingga bagi penghobi racing, tentunya All New R15 Connected Series bisa menjadi pilihan utama berkendara mereka”, ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Kegiatan di Bali, Kamis 17 Maret, dimulai dengan rolling city berawal dari titik start area Yamaha Flagship Shop Denpasar, lalu menuju ke Rock Bottom Jimbaran melewati tanjakan yang dapat diatasi dengan mudah didukung fitur Quick Shifter untuk perpindahan gigi ke atas tanpa menarik kopling, sehingga turut mempercepat dan mendapatkan akselerasi maksimal.

Peserta pun asyik bermanuver dan melakukan handling yang optimal melalui karakter jalan naik turun dan belokan menuju Pantai Melasti. Hal ini dimudahkan dengan deretan fitur diantaranya Traction Control System (TCS), Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) dan suspensi USD (Up Side Down).

Setelah menikmati keindahan obyek wisata di “Pulau Dewata” itu, di malam harinya kembali riding All New R15 Connected Series ke pelabuhan Padang Bai. Rute yang dilalui adalah jalanan lurus beraspal yang memungkinkan untuk menguji ketahanan dan performa motor generasi terbaru R Series itu.

Tiba di Mataram, para peserta yang terdiri dari media nasional dan komunitas mengunjungi dealer Yamaha SIP Abiantubuh, pada Jumat 18 Maret 2022. Setelah itu, persiapan dilakukan untuk merasakan nikmatnya berkendara All New R15 Connected Series keliling kota Mataram. Rute yang diambil melewati jalanan beraspal menuju Senggigi lalu kuliner mencoba makanan lokal ayam taliwang.

”Ambil bagian di acara bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” ini fun banget rasanya. Pengalaman baru dan tak terlupakan mau nonton MotoGP diawali dengan touring terlebih dahulu, apalagi pakai motor sport baru Yamaha All New R15 Connected Series melakukan perjalanan jauh di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Euforia MotoGP jadi terasa berbeda dan lebih berkesan diisi dengan aktivitas seperti ini. Di rute-rute yang dilalui, fitur-fitur unggulan motor R Series ini seperti Quick Shifter, Traction Control System (TCS) dan lainnya terbukti handal dalam memudahkan pengendara makin menikmati perjalanan ini. Untuk pertama kalinya pun saya merasakan riding All New R15M Connected ABS di malam hari. Sepanjang jalur yang dilalui makin terasa performa motor dengan tenaga dan torsi terbaik berkat keberadaan VVA (Variable Valve Actuation). Penerangan di malam hari pun maksimal didukung sistem pencahayaan LED Projector Headlight,” papar Zenuar Yoga, salah seorang peserta yang merupakan jurnalis media nasional.

Kuatnya atmosfer MotoGP makin terasa di akhir pekan, termasuk bagi para pendukung tim dan pembalap Yamaha. Kemeriahan perhelatan besar itu membuat semua orang ingin menjadi bagian dari keseruannya. Di Tanah Air sendiri, Yamaha Indonesia telah mengajak media untuk menyaksikan langsung seri kedua MotoGP tersebut setelah sebelumnya merasakan pengalaman berkendara dengan All New R15 Connected Series.

Berangkat dari Mataram, sirkuit Mandalika menjadi tujuan berikutnya untuk ambil bagian dalam sejarah diadakannya MotoGP di Indonesia. Selama dua hari di Sabtu dan Minggu, baik itu sesi kualifikasi maupun race day akan mengisi agenda partisipasi media untuk menonton langsung dan mempublikasikan pemberitaan bernilai tinggi ini, termasuk di dalamnya mengenai kiprah tim dan pembalap Yamaha MotoGP. (*/r)