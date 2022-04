Faerozi Berbagi Keseruan Berkendara Harian All New R15M Connected-ABS

JAKARTA – Pembalap kebanggaan Indonesia, M.Faerozi Toreqottullah, dikenal dengan bakat besar di lintasan sirkuit yang kini mengantarkannya ke tingkat Asia. Sebagai pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia, dia telah mengenyam banyak pengalaman baik di ajang nasional hingga musim ini berkompetisi di kelas Supersports 600 (SS600) Asia Road Racing Championship (ARRC).

Selain telah memacu berbagai line up motor R Series seperti R25 dan R6 saat berkompetisi di kejuaraan balapan, racer berusia 19 tahun itu juga ambil bagian merasakan keistimewaan generasi terbaru R Series yaitu All New R15M Connected-ABS di luar event balapan. Dia sudah menjajal All New R15M Connected-ABS di sirkuit maupun jalanan raya.

Pada akhir Desember 2021 lalu, pembalap yang akrab disapa Faeroz itu telah mencoba riding All New R15M Connecetd-ABS di sirkuit Sentul, Bogor dalam sesi test ride bersama media dan komunitas. Dia merasakan manfaat keunggulan beragam fitur dan teknologi yang disematkan pada motor sport teranyar Yamaha tersebut.

Alhasil membantunya dalam mencapai kesenangan berkendara yang maksimal kala memacu motor itu di trek sirkuit. Selain itu, Faeroz juga mengikuti aktivitas bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” yang digelar Yamaha DDS Jakarta di sirkuit Sentul akhir Januari 2022 lalu.

Tak cukup menggeber All New R15M Connected-ABS di sirkuit, Faeroz kini tengah asyik mengisi kesehariannya menggunakan motor itu di seputar wilayah Bogor dekat tempat tinggalnya. Dia menceritakan, sehari-hari memakai partner berkendara terbarunya ini sangat menyenangkan untuk dibawa keliling Bogor, hang out di kafe, bahkan menemaninya berbuka puasa di luar rumah.

”Saya sudah merasakan manfaat berbagai fitur yang ada pada motor balap yang kini disematkan juga pada All New R15M Connected-ABS. Fitur-fitur unggulan itu tidak hanya unggul digunakan di trek sirkuit, tapi saya juga merasakannya ketika saat ini memakai motor tersebut dalam keseharian. Misalnya saja di jalanan, fungsi Quick Shifter membuat proses perpindahan gigi lebih cepat karena tidak perlu menarik tuas kopling saat perpindahan gigi ke atas, jadi membuat akselerasi motor lebih cepat. Assist & Slipper clutch juga mendukung kenyamanan berkendara dimana dengan Assist clutch tarikan kopling lebih ringan sehingga tangan tidak lelah, lalu saat menurunkan gigi dapat meminimalisir engine brake karena ada Slipper clutch. Sistem pengereman juga lengkap dengan Traction Control System yang mengurangi resiko ban belakang selip waktu di jalanan licin. Yang saya suka juga karena suspensi USD (Up Side Down) nyaman banget meskipun melewati jalan berlubang atau tidak rata, rasanya empuk bisa meredam getaran,” papar M. Faerozi Toreqottullah.

Selain berkendara yang menyenangkan dengan All New R15M Connected-ABS, Faeroz juga menyebutkan tampilan big bike motor itu membuatnya kian percaya diri saat riding di jalanan. Posisi berkendara motor ini juga pas baginya, tidak pegal ketika dikendarai di jalanan.

Dengan segudang pengalamannya telah mencoba naik berbagai line up motor R Series, tipe All New R15M Connected-ABS ini menjadi salah satu favoritnya. Tak hanya untuk keseharian, Faeroz yang juga hobi touring ini berencana mengendarai All New R15M Connected-ABS ke beberapa tempat di Jawa Barat yaitu Ciletuh, Pelabuhan Ratu dan Puncak. Diharapkannya, dia dapat menuntaskan hobi sekaligus refreshing dengan motor itu. (*/r)